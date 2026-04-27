HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Delincuentes irrumpen en vivienda de tiktoker peruano y roban S/10.000 en equipos de alta gama: "No había nada cuando volví"

El asalto ocurrió mientras el tiktoker asistía a un evento de streaming. Entre los objetos robados están laptops, una consola PlayStation y figuras de colección de Dragon Ball.

Además de los objetos tecnológicos se llevaron dinero en efectivo que el creador de contenido guardaba en su cuarto.
Además de los objetos tecnológicos se llevaron dinero en efectivo que el creador de contenido guardaba en su cuarto. | Foto: composición LR/24 Horas
Compartir

Miguel Miranda, el tiktoker peruano conocido como ‘El Gotas’ o payasito ‘Lagrimitas Jackson’, fue víctima de un robo el pasado martes 21 de abril en Chorrillos. Delincuentes forzaron la cerradura de su vivienda por la tarde y sustrajeron equipos de trabajo valorizados en aproximadamente S/10,000. Según detalló el creador de contenido, el asalto ocurrió mientras él se encontraba fuera de casa asistiendo a un evento de streaming.

Entre los objetos sustraídos figuran laptops, equipos de cómputo utilizados para transmisiones en vivo, una consola PlayStation y figuras de colección de Dragon Ball y One Piece, valorizadas en aproximadamente S/300 cada una.

TE RECOMENDAMOS

¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Se sometió a una cirugía estética para sorprender a su familia en clínica de San Isidro, pero pierde la vida: hija denuncia negligencia médica

lr.pe

“Ese día yo salí desde las cuatro de la tarde hasta las 2:00 a.m. y cuando volví ya no había nada. La chapa estaba rota. Por la ventana pude ver que ya no estaba mi televisor y mi PC gamer. Se llevaron mis cosas de streaming, los muñecos (de colección) y demás”, explicó en una entrevista para 24 Horas.

La sala no fue el único ambiente afectado; los delincuentes también irrumpieron en las habitaciones de sus hijos menores de edad. El influencer encontró los dormitorios en total desorden, con muebles forzados y pertenencias esparcidas por el suelo. Además del hurto de sus herramientas de trabajo, el tiktoker reportó la sustracción de calzado de su pareja y S/2.200 en efectivo que guardaba en el inmueble.

“Todo estaba revoloteado. Me supongo que habrán estado buscando más. Yo no estuve por lo menos 7 horas. Todo está tirado en el suelo (…) Cuando estaba por live se veía la computadora y el Play Station”, indicó.

Tiktoker denuncia falta de vigilancia y planea mudanza inmediata

El creador de contenido solicitó acceso a las cámaras de seguridad de la zona; sin embargo, descubrió que una no funcionaba y otra no cubría el perímetro de su vivienda. Ante esta vulnerabilidad, y debido a que días antes detectó un intento de forzar su puerta, ha decidido mudarse de forma inmediata. Por otro lado, sus amigos —entre ellos Valentino y Milenka Nolasco— organizarán una actividad solidaria para ayudarlo a recuperar sus pertenencias.

“Sé que no voy a recuperar las cosas pero al menos quiero saber qué tipo de personas eran (y hacer la denuncia). Por el momento solo hago live por mi celular. El primero de mayo (mis amigos) realizarán una pollada en Villa El Salvador”, detalló.

Notas relacionadas
Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

LEER MÁS
Delincuente es abatido tras asalto en Chorrillos y su cómplice cae tras persecución policial

Delincuente es abatido tras asalto en Chorrillos y su cómplice cae tras persecución policial

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Se sometió a una cirugía estética para sorprender a su familia en clínica de San Isidro, pero pierde la vida: hija denuncia negligencia médica

Se sometió a una cirugía estética para sorprender a su familia en clínica de San Isidro, pero pierde la vida: hija denuncia negligencia médica

LEER MÁS
Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Robaban oro decomisado en operativos: 'cambiazo' de lingotes destapa millonaria red de corrupción en la PNP

Robaban oro decomisado en operativos: 'cambiazo' de lingotes destapa millonaria red de corrupción en la PNP

LEER MÁS
Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

LEER MÁS
Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025