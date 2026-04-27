Además de los objetos tecnológicos se llevaron dinero en efectivo que el creador de contenido guardaba en su cuarto. | Foto: composición LR/24 Horas

Además de los objetos tecnológicos se llevaron dinero en efectivo que el creador de contenido guardaba en su cuarto. | Foto: composición LR/24 Horas

Miguel Miranda, el tiktoker peruano conocido como ‘El Gotas’ o payasito ‘Lagrimitas Jackson’, fue víctima de un robo el pasado martes 21 de abril en Chorrillos. Delincuentes forzaron la cerradura de su vivienda por la tarde y sustrajeron equipos de trabajo valorizados en aproximadamente S/10,000. Según detalló el creador de contenido, el asalto ocurrió mientras él se encontraba fuera de casa asistiendo a un evento de streaming.

Entre los objetos sustraídos figuran laptops, equipos de cómputo utilizados para transmisiones en vivo, una consola PlayStation y figuras de colección de Dragon Ball y One Piece, valorizadas en aproximadamente S/300 cada una.

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“Ese día yo salí desde las cuatro de la tarde hasta las 2:00 a.m. y cuando volví ya no había nada. La chapa estaba rota. Por la ventana pude ver que ya no estaba mi televisor y mi PC gamer. Se llevaron mis cosas de streaming, los muñecos (de colección) y demás”, explicó en una entrevista para 24 Horas.

La sala no fue el único ambiente afectado; los delincuentes también irrumpieron en las habitaciones de sus hijos menores de edad. El influencer encontró los dormitorios en total desorden, con muebles forzados y pertenencias esparcidas por el suelo. Además del hurto de sus herramientas de trabajo, el tiktoker reportó la sustracción de calzado de su pareja y S/2.200 en efectivo que guardaba en el inmueble.

“Todo estaba revoloteado. Me supongo que habrán estado buscando más. Yo no estuve por lo menos 7 horas. Todo está tirado en el suelo (…) Cuando estaba por live se veía la computadora y el Play Station”, indicó.

Tiktoker denuncia falta de vigilancia y planea mudanza inmediata

El creador de contenido solicitó acceso a las cámaras de seguridad de la zona; sin embargo, descubrió que una no funcionaba y otra no cubría el perímetro de su vivienda. Ante esta vulnerabilidad, y debido a que días antes detectó un intento de forzar su puerta, ha decidido mudarse de forma inmediata. Por otro lado, sus amigos —entre ellos Valentino y Milenka Nolasco— organizarán una actividad solidaria para ayudarlo a recuperar sus pertenencias.

“Sé que no voy a recuperar las cosas pero al menos quiero saber qué tipo de personas eran (y hacer la denuncia). Por el momento solo hago live por mi celular. El primero de mayo (mis amigos) realizarán una pollada en Villa El Salvador”, detalló.