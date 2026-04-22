ONP agiliza pensiones de viudez: ¿Cuántas solicitudes ya se resolvieron? Lo que antes podía demorar hasta 30 días hábiles

ONP resuelve en el mismo día solicitudes de pensión de viudez para cónyuges y convivientes. | Foto: La República/IA

ONP resuelve en el mismo día solicitudes de pensión de viudez para cónyuges y convivientes. | Foto: La República/IA

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), viene resolviendo en el mismo día las solicitudes de pensión de viudez presentadas por cónyuges o convivientes de unión de hecho. Esta mejora busca agilizar la atención a los familiares de pensionistas fallecidos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Desde la incorporación del servicio en el programa ONP Te acompaña, la institución logró resolver 722 solicitudes desde octubre del año pasado hasta la fecha, reduciendo significativamente el tiempo de respuesta que antes podía demorar hasta 30 días hábiles conforme al plazo legal.

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Fermín Sáenz: “Desde octubre a la fecha, se han resuelto 722 solicitudes”

La atención en el mismo día representa un cambio importante en el proceso de acceso a la pensión de viudez. Antes de esta mejora, el trámite podía extenderse hasta 30 días hábiles, lo que generaba esperas prolongadas para familias que atraviesan una situación sensible tras el fallecimiento de un pensionista.

El vocero institucional, Fermín Sáenz Anduaga, explicó con más detalles sobre la implementación del servicio dentro del programa “ONP Te acompaña”: “Desde la incorporación de dichas atenciones en el programa ONP Te acompaña, desde octubre a la fecha, se han resuelto 722 solicitudes como parte de un servicio integral, personalizado y prioritario que busca atender con celeridad las necesidades de los familiares en situación de vulnerabilidad tras el fallecimiento de un pensionista”, afirmó.

Requisitos para cónyuges y convivientes para acceder al beneficio

Para solicitar la pensión de viudez es indispensable acreditar el vínculo con el asegurado fallecido. En el caso de los cónyuges, el requisito principal es presentar la partida de matrimonio civil, documento que valida la relación formal ante la entidad previsional.

En el caso de convivientes de unión de hecho, el proceso exige demostrar una convivencia permanente y estable de al menos dos años previos al fallecimiento. Esta acreditación debe sustentarse mediante una sentencia judicial inscrita en el Registro de Personas Naturales, lo que garantiza la verificación legal del vínculo antes de otorgar el beneficio.

Canales de solicitud y beneficios adicionales para pensionistas

El trámite puede realizarse de forma presencial en cualquiera de las 50 sedes de atención a nivel nacional, incluidas las ubicadas en Centros MAC, lo que facilita el acceso en diferentes regiones del país. Además, se habilitó la modalidad de videollamada mediante el portal onpvirtual.pe para quienes prefieran realizar el proceso de manera remota.

Los beneficiarios no solo acceden a la pensión, sino también a servicios complementarios. Entre ellos, destacan talleres gratuitos en los centros Yuyaq Casa del Pensionista y la atención médica de por vida, lo que refuerza el acompañamiento integral que se brinda a las familias tras la pérdida del asegurado.