Triple choque deja automóvil volcado en la avenida La Mar, en San Miguel: vía fue cerrada temporalmente

El siniestro involucró a tres vehículos, donde uno de ellos terminó volcado en la vía. | Composición LR | Francisco Erazo

El siniestro involucró a tres vehículos, donde uno de ellos terminó volcado en la vía. | Composición LR | Francisco Erazo

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la avenida La Mar, en el distrito de San Miguel, durante la mañana del domingo 26 de abril. El siniestro involucró a tres vehículos que colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

La emergencia fue atendida inicialmente por personal de Serenazgo de San Miguel y la ambulancia municipal, tras el llamado de la central de operaciones.

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Auto volcado tras triple choque

Los vehículos involucrados fueron el de placa AVG-243, conducido por Elvin Herrera, que presentó daños menores; el auto de placa F8R-648, manejado por Leonardo Romer Salinas, con afectaciones en el parachoques; y la unidad de placa AXO-600, conducida por Claus García, que terminó volcada con las llantas hacia arriba. Esta última unidad fue trasladada a la comisaría de San Miguel para las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional cerraron temporalmente la vía para facilitar las labores de atención y evitar mayor congestión vehicular. Minutos después llegó la Compañía de Bomberos 36 para reforzar la atención a la emergencia.

Según el reporte preliminar, no se registraron heridos de gravedad y todas las lesiones fueron leves. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.

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