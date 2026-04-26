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Triple choque deja automóvil volcado en la avenida La Mar, en San Miguel: vía fue cerrada temporalmente

El siniestro dejó un auto volcado y daños menores en los otros dos vehículos. Sin heridos graves, el tránsito fue temporalmente cerrado para facilitar la atención.

El siniestro involucró a tres vehículos, donde uno de ellos terminó volcado en la vía.
El siniestro involucró a tres vehículos, donde uno de ellos terminó volcado en la vía. | Composición LR | Francisco Erazo
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Un fuerte accidente de tránsito se registró en la avenida La Mar, en el distrito de San Miguel, durante la mañana del domingo 26 de abril. El siniestro involucró a tres vehículos que colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

La emergencia fue atendida inicialmente por personal de Serenazgo de San Miguel y la ambulancia municipal, tras el llamado de la central de operaciones.

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Auto volcado tras triple choque

Los vehículos involucrados fueron el de placa AVG-243, conducido por Elvin Herrera, que presentó daños menores; el auto de placa F8R-648, manejado por Leonardo Romer Salinas, con afectaciones en el parachoques; y la unidad de placa AXO-600, conducida por Claus García, que terminó volcada con las llantas hacia arriba. Esta última unidad fue trasladada a la comisaría de San Miguel para las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional cerraron temporalmente la vía para facilitar las labores de atención y evitar mayor congestión vehicular. Minutos después llegó la Compañía de Bomberos 36 para reforzar la atención a la emergencia.

Según el reporte preliminar, no se registraron heridos de gravedad y todas las lesiones fueron leves. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.

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