Carabayllo: disparan contra obreros durante trabajos de asfaltado y dejan dos heridos

Dos trabajadores resultaron heridos por disparos de arma de fuego la noche del 24 de abril en el distrito de Carabayllo, en un hecho cuyas causas aún son materia de investigación policial.

El ataque ocurrió alrededor de las 19.00 horas en la calle 05, manzana B, lote 04, en la Asociación de Viviendas El Bosque, donde las víctimas realizaban trabajos de asfaltado de pistas y veredas para la empresa Sabina Contratistas Generales S.A.C.

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Ataque armado en Carabayllo

Según el reporte policial, agentes de la comisaría de la jurisdicción tomaron conocimiento del hecho y se desplazaron al lugar. A su llegada, personal de la Depincri Carabayllo ya se encontraba en la zona e inició el traslado de los heridos hacia el hospital Lan Franco La Hoz, en Puente Piedra, para su atención inmediata.

En el área de emergencia, las personas heridas fueron identificadas como Jorge Antonio Espinoza Malma (52), quien presenta una herida por proyectil de arma de fuego en los miembros inferiores, y Charles Rafel Zúñiga Laura (50), quien presenta una herida por arma de fuego con posible compromiso de fémur en ambas piernas. Ambos permanecen en observación.

De acuerdo con la verificación en el sistema SIDPOL de la Policía Nacional, los dos heridos registran denuncias previas por violencia familiar.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque. La escena fue aislada por la Policía y las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.