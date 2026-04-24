La confirmación de que las dos personas eran agentes de la CIA fue reportada por The Washington Post. Foto: AFP.

La confirmación de que las dos personas eran agentes de la CIA fue reportada por The Washington Post. Foto: AFP.

La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un accidente automovilístico ocurrido el 19 de abril en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, reavivó un intenso choque político y diplomático entre México y Estados Unidos, además de generar cuestionamientos sobre la coordinación de operaciones de protección y la soberanía nacional.

Según versiones oficiales y reportes internacionales, los dos estadounidenses viajaban en un convoy que regresaba tras realizar acciones vinculadas al combate contra laboratorios clandestinos de drogas, junto con dos agentes mexicanos, cuando el vehículo se salió de la carretera, cayó por un barranco y explotó, provocando la muerte de los cuatro ocupantes.

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La confirmación de que las dos personas eran agentes de la CIA fue reportada por The Washington Post. Las otras dos víctimas eran personal perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Vulneración internacional

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno federal no estaba al tanto de la presencia de agentes en la zona y que investigará si se violaron las leyes de resguardo a la nación. "Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores, a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad", enfatizó la mandataria en sus primeros pronunciamientos sobre el tema.

No obstante, en un tono más conciliador, reiteró sus condolencias en su conferencia de prensa diaria el jueves, luego de las críticas del miércoles por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo que "un poco de simpatía sería bienvenida" después de ser preguntada sobre las demandas de México de obtener más información sobre la actividad de los fallecidos.

Cabe indicar que el gobernante izquierdista ya rechazó antes, de manera reiterada, ofrecimientos del mandatario Donald Trump para que entidades oficiales de su país participen en operaciones antidrogas en territorio mexicano.

Disputa interna

Sheinbaum exigió que las autoridades de Chihuahua, bajo la administración del PAN, expliquen oficialmente la participación de agentes estadounidenses en el estado y aclaren el procedimiento seguido, recordando que deben cumplir con los protocolos establecidos para colaborar con gobiernos extranjeros.

Detalló que la reunión entre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y la gobernadora fue “cordial”. Insistió en que se solicitó información a la autoridad, quien se comprometió a proporcionarla, mientras que desde la SSPC se le recordó que la cooperación extranjera debe seguir principios y leyes que no se cumplieron.

Además, enfatizó que, si bien hay colaboración con Washington, el cumplimiento de la ley mexicana es fundamental. “Un gobierno extranjero tiene que cumplir la ley sí o sí porque la ciudadanía no se negocia”, afirmó, subrayando que las normas constitucionales mexicanas están por encima de cualquier acuerdo internacional.