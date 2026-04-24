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Política

Pleno del JNE declara inviable la realización de elecciones complementarias

Tras días de incertidumbre y el pedido de López Aliaga, el JNE zanjó el tema de las elecciones complementarios y lo descartó por completo.

JNE declara inviable la realización de elecciones complementarias
JNE declara inviable la realización de elecciones complementarias

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras un análisis técnico-jurídico, decidió por unanimidad que no se realizarán elecciones complementarias.

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