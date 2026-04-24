Pleno del JNE declara inviable la realización de elecciones complementarias
Tras días de incertidumbre y el pedido de López Aliaga, el JNE zanjó el tema de las elecciones complementarios y lo descartó por completo.
- Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE
- JNE descartó la convocatoria a elecciones complementarias por falta de tiempo
JNE declara inviable la realización de elecciones complementarias
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras un análisis técnico-jurídico, decidió por unanimidad que no se realizarán elecciones complementarias.