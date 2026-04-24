Real Madrid vs Real Betis EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 32 de LaLiga de España

Real Madrid y Real Betis se enfrentan en el Estadio La Cartuja. Foto: LaLiga/composición LR

Real Madrid y Real Betis se enfrentan en el Estadio La Cartuja. Foto: LaLiga/composición LR

Real Madrid vs Real Betis EN VIVO juegan este viernes 24 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a este duelo tras ganar en su último partido por 2-1 al Alavés, aferrándose en la pelea por el título del campeonato español. Por el lado de Real Betis, pudo salir de la mala racha de resultados y consiguió un triunfo de visita ante el Girona por 3-2.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis?

Los equipos de Real Madrid y Real Betis se verán las caras por la fecha 32 de LaLiga de España. El duelo se disputará este viernes 24 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Betis?

El partido Real Madrid vs Real Betis, por la fecha 32 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz; Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz; Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Sergi Altimira; Antony, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández.

Pronóstico de Real Madrid vs Real Betis

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Real Betis.

Betsson: gana Real Madrid (1,85), empate (4,15), gana Real Betis (3,70)

Betano: gana Real Madrid (1,91), empate (4,10), gana Real Betis (3,55)

Bet365: gana Real Madrid (1,85), empate (4,20), gana Real Betis (3,60)

1XBet: gana Real Madrid (1,94), empate (4,32), gana Real Betis (3,74)

Coolbet: gana Real Madrid (1,90), empate (4,15), gana Real Betis (3,50)

Doradobet: gana Real Madrid (1,92), empate (4,20), gana Real Betis (3,50).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Real Betis?

Real Madrid y Real Betis disputarán este encuentro por la fecha 32 de LaLiga en el Estadio La Cartuja. Este recinto tiene capacidad para 71.374 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Real Betis