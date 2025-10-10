Cada segundo viernes de octubre se celebra mundialmente el Día del Huevo, una fecha especial en el que varias organizaciones en distintos rincones del mundo idean formas creativas para darle valor a este alimento que acompaña en las mesas desde los comienzos de la civilización. Sin embargo, aún existen diversas dudas que parecen no tener respuestas definitivas acerca de esta fuente de nutrientes, además de creencias que han ido cogiendo fuerza a lo largo de los años, que no permiten conocer a ciencia cierta la gran cantidad de beneficios que el huevo proporciona.

Por tal motivo, La República conversó con Sandra Wages, nutricionista y especialista en alimentos, para aclarar varios mitos sobre esta comida, con el fin de que no se ignore la naturaleza del mencionado sustento y no se excluya de la ingestión.

¿Por qué se considera al huevo un alimento muy importante para la nutrición?

Se conoce de diversas fuentes la riqueza en nutrientes que tiene el huevo, pero poco se comenta del por qué este alimento es uno de los más completos, beneficiosos y de alto valor biológico para el cuerpo humano. Sandra Wages explica que esta fuente le permite a nuestro organismo utilizar sus componentes sostenibles de la mejor manera posible, volviéndolo indispensable en nuestra alimentación.

"El huevo es un alimento muy nutritivo, no solo contiene más de seis gramos de las proteínas de mejor calidad, también contiene vitaminas, minerales y antioxidantes importantes como la luteina y zeaxantina, que son vitales para prevenir la degeneración macular, prevenir ciertos tipos de cáncer y juntos con la colina ayudan al desarrollo del sistema nervioso para potenciar la inteligencia y alcanzar el máximo de lo que tu potencial genético te ofrece", comentó la especialista.

¿Cuántos huevos al día debe consumir la persona promedio?

Muchas personas dudan sobre la cantidad de huevos que es considerable consumir al día, siendo esta una variedad muy personal. Pero, como lo comenta Sandra Wages, se han realizado trabajos para descubrir cuántas unidades puede ingerir nuestro organismo sin llegar a un exceso que nos perjudique.

"Se han hecho estudios bien controlados hasta con dos huevos diarios y se ha demostrado que no hace daño. Que, por el contrario, los huevos aportan nutrientes que nos hacen bien, siempre y cuando no excedas el aporte de los nutrientes que necesitas. No te pases de proteínas, de grasas, solo así puedes consumir huevos todos los días", acotó la experta.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en el 2024 se consumieron en el Perú 15.4 kg (247 unidades) de huevo per cápita, lo que supone un crecimiento de 1.16 kg (2.2%) respecto al valor del año previo; mientras que en Lima el consumo per cápita anual fue 19.5 kg de huevo (312 unidades).

¿Cuál es la mejor manera de guardar los huevos, dentro o fuera del refrigerador?

Quizá la pregunta más común respecto a los huevos. La nutricionista nos explica que el clima juega un papel muy importante en esta decisión y que existe un accionar que se debe evitar a toda costa para no exponer al alimento.

"En climas cálidos, por encima de los 20 grados centígrados, sería mejor guardarlos dentro del refrigerador. Si estamos a menos, podríamos dejarlos fuera. Siempre nos van a durar más tiempo frescos dentro del refrigerador. Lo importante es no estar exponiendo el huevo a cambios bruscos de temperatura, si ya los refrigeramos, ya no los debemos sacar. Cuando saco el huevo del refrigerador se condensa el agua y se forma una capa de gotas de agua sobre la cáscara y eso hará que se lave la capa protectora que se llama cutícula, exponiendo los poros y dejando ingresar a las bacterias. Eso hace que el huevo envejezca más rápido y haya mayor riesgo de contaminación", aclaró.

¿Comer huevo de la forma no convencional afecta su valor nutricional?

Las formas de comer huevo han ido creciendo junto a la evolución de la vida humana. Desde el huevo cocido hasta sus variaciones que requieren la implementación de líquidos grasos, la forma de ingerir esta valiosa fuente de proteínas es realmente extensa a nivel doméstico, pero se debe tener cuidado con los componentes que se usan para su preparación.

"Comer huevos fritos o revueltos siempre agrega un poco de grasas, es muy importante usar una grasa de buena calidad, si podemos hacerlo con aceite de oliva, por ejemplo, va a ser mejor, porque es bastante resistente a la temperatura para el tiempo de cocción. Cuando se hacen los huevos fritos o revueltos, al romper la yema y exponerla directamente al calor de la sartén, se pierden los antioxidantes y las vitaminas del complejo B, que son más sensibles a la temperatura", señaló Sandra Wages.

¿Qué mitos o malentendidos comunes sobre el huevo deberíamos dejar de creer?

Según la especialista, existen dos mitos o malentendido que la gente debe dejar de creer sobre el huevo. El primero es que este generoso alimento puede subir el colesterol en las personas, algo que la experta niega rotundamente, debido a que el "colesterol en los alimentos es muy poco absorbido" y que hay otras fuentes, como las grasas saturadas, que sí influyen en este mal.

Por otra parte, explica que es importante que se deje de creer que el color de la yema o la cáscara hace más nutritivo a un huevo, pues lo que realmente le da su valor proteico a este sustento es la alimentación de la gallina.

Día del huevo en Perú: ¿cómo se celebra esta fecha en 2025?

Con motivo del Día del Huevo, la Asociación Peruana de Avicultura (APA) distribuirá este alimento en ollas comunes y comedores solidarios ubicados en Lima, Chiclayo, Piura, Trujillo y Arequipa. Estos espacios brindan apoyo directo a más de 2,000 personas, incluyendo niños, adolescentes, adultos mayores y pacientes en situación vulnerable.

De igual forma, la APA, en coordinación con el MIDAGRI, organizará un desayuno en el que compartirá este valioso alimento con más de 70 menores y jóvenes residentes de la Casa Hogar Don Bosco.

Por otro lado, dentro de las actividades programadas por la APA para celebrar esta fecha, se incluyen: ponencias dirigidas a estudiantes de la carrera de Nutrición de las universidades más destacadas, enfocadas en resaltar el valor alimenticio del huevo; así como la difusión de contenido audiovisual educativo que explique sus beneficios para la salud y su relevancia en la economía nacional.