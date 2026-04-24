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Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE
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Fiscalía allana vivienda de Piero Corvetto, ¿Qué pasó? | Sin Guion con Rosa María Palacios

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Poder Judicial rechaza pedido fiscal de detención preliminar contra Piero Corvetto

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo negó el pedido de detención preliminar, pero sí autorizó el allanamiento e incautación en 12 inmuebles.

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo negó el pedido de detención preliminar, pero sí autorizó el allanamiento e incautación en 12 inmuebles.
El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo negó el pedido de detención preliminar, pero sí autorizó el allanamiento e incautación en 12 inmuebles.

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, a cargo del caso ONPE, rechazó el pedido fiscal de detención preliminar contra Piero Corvetto por la demora en la entrega del material electoral el último 12 de abril.

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