Anuncian una baja del 10% en los índices de homicidios en el primer trimestre de 2026

Según las autoridades han un descenso del 10% de homicidios. Foto: Ministerio Público.

Según las autoridades han un descenso del 10% de homicidios. Foto: Ministerio Público.

El gobierno anunció que se registró una disminución de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 en todo el país. De acuerdo con los números oficiales, el período enero-febrero-marzo culminó con un descenso del 10% de los hechos de violencia graves con relación al mismo período del 2025.

Según fuentes gubernamentales, del 1 de enero al 29 de marzo se produjeron 504 homicidios contra 560 registrados en el mismo período del 2025, según cifras obtenidas a través del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

El analista de datos, Juan Carbajal, confirmó que “en lo que va del año -hasta marzo- se han registrado más de 500 homicidios, siendo esta cantidad menor en 10% con respecto al mismo periodo del año pasado”.

Sin embargo, asegura, esta reducción no se visibiliza en las regiones de Lima y Callao, así como también en las regiones de Piura, San Martín, Tumbes y Lambayeque.

PUEDES VER: Callao en alerta: reportan casi un asesinato diario en pleno estado de emergencia

“Tras el máximo pico de agosto 2025, aún no se visibiliza una tendencia clara de reducción significativa en el promedio diario (se denotan altibajos)”, afirma el especialista.

De acuerdo al Sinadef, al 29 de marzo, hubo 504 homicidios, mientras que en el mismo período del 2025 se registraron 560, en tanto que en el 2024 se reportó 467 casos y en el 2023 fue el más bajo de los últimos tres años con 343.

Cifras de enero al 29 de marzo, del 2017 a este año.

El promedio diario de homicidios en marzo de este año también bajó a 5,8, frente a los 6,0 registrados en febrero.

CRÍMENES EN VIERNES SANTO

El mes de abril, en plena Semana Santa, empezó con dos crímenes espantosos en Ica y en Huacho (Lima).

La mañana de Viernes Santo fue asesinado Carlos Chapoñán, agente del Instituto Nacional Penitenciario, quien estuvo destacado en el penal Cristo Rey de Cachiche. En este ataque resultó herido el alcaide del presidio, Julio Chacaltana Carhuayo.

Horas después, las autoridades del Inpe, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron una sorpresiva requisa en ese reclusorio y, según se informó, se hallaron S/10.000 en la celda de un recluso investigado por el asesinato.

La intervención fue realizada en presencia de representantes del Ministerio Público en pabellones con internos considerados peligrosos.

El dinero fue encontrado directamente en poder del sospechoso, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre posibles actividades ilícitas dentro del penal. Además, se incautó un listado con direcciones y números telefónicos, clave para las diligencias en curso.

El mismo día en que fue asesinado el agente penitenciario fue victimado en Huaura (Lima), pero en la noche, Bryan Reyes Calero. Este hombre de 34 años, conocido como ‘Calambre’, fue atacado en el sector Villa Hermosa, muy cerca de la Playa de Hornillos.

Brayan Reyes

La víctima conversaba con otras personas cuando fue interceptada por tres sujetos armados que abrieron fuego y huyeron raudamente del lugar. Personal policial llegó a la zona halló al menos 24 casquillos de bala, lo que evidencia la violencia con la que actuaron los sicarios.

Las autoridades confirmaron que Reyes Calero había sufrido atentados previos: uno en noviembre de 2025 cerca de su vivienda en el sector Manzanares, y otro anteriormente en la zona de Augusto B. Leguía.

26 ASESINATOS SOLO EN HUAURA

Según reportes oficiales, este hecho se suma a una preocupante cifra de homicidios en la provincia limeña de Huaura, donde ya se han registrado 26 asesinatos en lo que va del año, formando parte de los más de 500 homicidios.

El mes pasado, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que ya no se daría cifras públicas sobre la criminalidad y advirtió que se deberá acudir a "datos oficiales" para obtener información.

PUEDES VER: Extorsionan a cantante Flor Guerrero al esperar fuera de la morgue los restos de su amigo Jhon Leyva: “No hay justicia”

Detalló que las operaciones contra extorsionadores, homicidas y responsables de sicariato se efectúan en forma permanente. “Estamos operando, como siempre lo digo, mañana, tarde, noche y madrugada. Y ahí están las capturas de los extorsionadores, de los homicidas, de los que cometen sicariato”, enfatizó.

No obstante, reconoció que los asesinatos persisten y que la problemática exige un proceso sostenido.

Por su parte, el ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, indicó que la información de homicidios que se entrega a través del Sinadef no estaba actualizada y se pretendería pasar como una reducción en la tasa de muertes.

En tanto, el politólogo Alejandro Mejía sostuvo que el titular de la institución policial está obligado a transparentar las cifras e informar a la ciudadanía.

A pesar de la caída en las cifras, las autoridades advirtieron que persiste una alta incidencia de armas de fuego en los homicidios.

Un promedio de 72% de los crímenes registrados en 2026 fueron cometidos con armas de fuego, lo que refuerza la preocupación por la circulación y control de este tipo de armamento.