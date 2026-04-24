Allanamiento por caso ONPE: así se desarrolló el operativo en la casa de Piero Corvetto y otros 11 inmuebles

Allanamiento por caso ONPE: así se desarrolló el operativo en la casa de Piero Corvetto y otros 11 inmuebles

Desde las 5.30 a. m., la Fiscalía y la PNP realizaron un allanamiento simultáneo de 12 inmuebles como parte de la investigación por presunta colusión agravada tras la demora de la entrega del material electoral de ONPE el último 12 de abril.

Uno de los inmuebles allanados fue el del ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien recibió a las autoridades y colaboró con las diligencias.

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En el registro se observa que conversa con los efectivos policiales y mostraba información en su celular.

Otros de los allanamientos involucraron al exgerente de la institución, José Samamé Blas, al subgerente Juan Phang y al representante legal de la empresa Galaga SAC, Juan Alvarado.