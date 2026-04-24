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Sociedad

Más de 150 alumnos son expuestos bajo el sol por falta de infraestructura en colegio en Sayán: no tienen agua, luz ni servicios higiénicos

La Contraloría verificó esta situación y elaborará un informe técnico sobre el estado de las instalaciones. Por el momento, las clases se llevan a cabo fuera de las aulas debido a las condiciones inadecuadas.

La falta de servicios esenciales como agua y electricidad, junto a baños en mal estado, agravan la situación, exponiendo a los estudiantes a riesgos en un entorno educativo deficiente.
La falta de servicios esenciales como agua y electricidad, junto a baños en mal estado, agravan la situación, exponiendo a los estudiantes a riesgos en un entorno educativo deficiente. | Foto: Andina

En el centro poblado La Unión, distrito de Sayán, provincia de Huaura, 153 escolares del colegio N.º 20801 Jorge Chávez afrontan el año escolar 2026 en condiciones inadecuadas. A más de 50 días del inicio de clases en el país, las sesiones educativas se realizan fuera de las aulas debido al deterioro de la infraestructura, lo que impide el uso regular de los ambientes.

El problema no se limita a los espacios físicos. La institución no dispone de servicios esenciales como agua y electricidad, mientras que los baños presentan condiciones deficientes. Este contexto afecta el desarrollo de las actividades académicas y expone a los estudiantes a riesgos dentro del entorno educativo.

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Contraloría detecta aulas colapsadas y clases a la intemperie en colegio de Sayán

La situación del plantel fue verificada durante una intervención realizada en el marco del Operativo Multidisciplinario de Control Territorial 2026. La comisión encargada recogió información directamente en el colegio para evaluar el estado de sus instalaciones y conocer las dificultades reportadas por la dirección.

Durante la supervisión se constató que varias áreas se encuentran inutilizables, lo que obliga a desarrollar clases en zonas abiertas. Asimismo, se identificaron estructuras deterioradas, entre ellas coberturas incompletas y soportes metálicos en mal estado, que representan un riesgo potencial para los alumnos. La Contraloría indicó que elaborará un informe técnico que será remitido a las entidades correspondientes.

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Presupuesto para educación y supervisión estatal frente a deficiencias en infraestructura escolar

El Estado ha destinado S/4.414.887.133 al Ministerio de Educación para el desarrollo de la educación básica regular, de acuerdo con el presupuesto vigente. Esta asignación contempla garantizar la presencia de docentes en las instituciones educativas y la entrega de materiales necesarios para el aprendizaje.

En ese marco, las acciones de control buscan verificar la correcta utilización de los recursos públicos asignados al sector. Estas intervenciones permiten identificar problemas en la infraestructura y en la gestión educativa, así como promover medidas orientadas a mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio educativo en el país.

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