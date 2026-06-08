HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Curiosidades

¿Tu WiFi va lento? Los 5 trucos clave para mantener tu router en óptimas condiciones y mejorar la conexión

Los especialistas aseguran que estos problemas de conexión raramente están relacionados con el servicio contratado.

Una señal de Wi-Fi deficiente puede afectar videollamadas y el teletrabajo.
Una señal de Wi-Fi deficiente puede afectar videollamadas y el teletrabajo. | Ilustración con IA/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Una señal de WiFi deficiente en viviendas y oficinas suele arruinar desde videollamadas hasta jornadas de teletrabajo. Sin embargo, diversos especialistas aclaran que estos inconvenientes de rendimiento rara vez se vinculan con el servicio contratado, sino con la gestión de la red doméstica. De hecho, según técnicos consultados por medios especializados, ajustar aspectos básicos del router puede transformar la experiencia sin desembolsar dinero en planes costosos o hardware inédito.

Esta tecnología transmite datos mediante ondas de radio en bandas específicas, por lo que su eficacia depende de la configuración del equipo y del entorno físico. Fuentes técnicas destacan que modificaciones simples en la ubicación, la elección de frecuencias y el mantenimiento periódico reducen las interferencias de modo notable. Estas acciones estratégicas optimizan la estabilidad general de la conexión inalámbrica de forma inmediata.

PUEDES VER: ¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

lr.pe

¿Cuáles son los 5 trucos clave para mantener tu router si el WiFi está lento?

Para mejorar el rendimiento de una red doméstica y reducir la lentitud del WiFi sin inversión en dispositivos adicionales, especialistas recomiendan varias prácticas probadas:

  • Posiciona el router estratégicamente: Colócalo en un punto central, elevado y libre de obstáculos, como paredes gruesas o electrodomésticos que puedan bloquear o interferir con la señal inalámbrica.
  • Alterna bandas de frecuencia: Cambiar entre las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz según la congestión y el uso puede equilibrar velocidad y cobertura, especialmente en ambientes con muchos dispositivos conectados.
  • Reinicia y actualiza regularmente: Reiniciar el router periódicamente elimina errores acumulados y permite que arranque limpio; además, actualizar el firmware suele incluir mejoras de rendimiento y seguridad.
  • Ajusta la antena y los canales: Orientar las antenas (si son ajustables) y cambiar manualmente a los canales inalámbricos menos congestionados ayuda a reducir interferencias de redes vecinas.
  • Gestiona la carga de dispositivos: Desconectar equipos innecesarios o usar herramientas de Calidad de Servicio (QoS) para priorizar aplicaciones críticas mejora la experiencia sin aumentar la velocidad contratada.

PUEDES VER: ¿Cómo usar plástico con burbujas en invierno? Expertos explican el truco que mantiene tu casa caliente

lr.pe

¿Es hora de renovar tu equipo? Señales que indican cuándo sustituir el router

La antigüedad de un dispositivo y su aptitud para soportar las exigencias de red actuales definen el momento de su reemplazo. Especialistas en tecnología señalan un plazo orientativo de entre tres y cinco años para evaluar esta renovación, debido a que muchos aparatos dejan de recibir actualizaciones de firmware esenciales tras ese periodo. En consecuencia, el hardware queda desfasado frente a los nuevos estándares de conectividad.

Otro criterio técnico relevante implica observar si el sistema carece de soporte para las versiones recientes de WiFi, tales como WiFi 6 o WiFi 7. Estas tecnologías brindan mejoras sustanciales en velocidad, gestión de múltiples conexiones y eficiencia energética. Aquellos aparatos que solo ofrecen opciones antiguas, como WiFi 4 o WiFi 5, restringen la experiencia digital, incluso si el servicio de internet contratado destaca por su rapidez.

Finalmente, las fallas persistentes tras aplicar todos los ajustes posibles representan una alerta definitiva de que el hardware perdió fiabilidad. Caídas frecuentes de la señal, desconexiones inexplicables, incapacidad para mantener velocidades cercanas a las contratadas o ausencia de soporte de seguridad constituyen indicios concretos para adquirir un modelo moderno. Esta inversión garantiza prestaciones superiores, protección robusta y compatibilidad con herramientas emergentes a largo plazo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

LEER MÁS
¿Cómo usar plástico con burbujas en invierno? Expertos explican el truco que mantiene tu casa caliente

¿Cómo usar plástico con burbujas en invierno? Expertos explican el truco que mantiene tu casa caliente

LEER MÁS
Apple añadirá a iOS 27 una función que Android tiene desde hace años para dividir pagos entre amigos: ¿cómo usarla?

Apple añadirá a iOS 27 una función que Android tiene desde hace años para dividir pagos entre amigos: ¿cómo usarla?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Curiosidades

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025