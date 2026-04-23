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Sociedad

Talento peruano llega a misión análoga a Marte en EE. UU.: estudiantes de Perú representarán a Latinoamérica en simulación espacial

El Team Perú VI utilizará esta simulación para realizar investigaciones científicas en un entorno de aislamiento y recursos limitados, buscando fortalecer la exploración aeroespacial en la región.

El Team Perú VI viajará en enero de 2027 para formar parte del Mars Desert Research Station (MDRS) en Utah, Estados Unidos.
El Team Perú VI viajará en enero de 2027 para formar parte del Mars Desert Research Station (MDRS) en Utah, Estados Unidos. | Foto: composición LR/ Agencia Andina

Un equipo de seis jóvenes científicos, integrado por cinco peruanos y un boliviano, participará en enero de 2027 en una misión análoga a Marte en Estados Unidos. La experiencia se desarrollará en el Mars Desert Research Station (MDRS), ubicado en el desierto de Utah, donde simularán durante dos semanas condiciones similares a la vida en el planeta rojo. Esta iniciativa, organizada por The Mars Society, busca fortalecer la investigación aeroespacial con representación latinoamericana.

La tripulación, denominada Team Perú VI, fue seleccionada tras un proceso exigente y marcará el retorno de Perú y la región a este tipo de misiones luego de ocho años. Durante su estancia, los participantes trabajarán en proyectos científicos en un entorno de aislamiento y recursos limitados, con el objetivo de aportar conocimiento aplicable a futuras exploraciones espaciales.

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Preparación técnica y objetivos científicos rumbo a Marte

Como parte de su preparación, el equipo viene desarrollando protocolos operativos tanto para las actividades dentro de la base como para las salidas al exterior, conocidas como actividades extravehiculares. El entrenamiento incluye formación en primeros auxilios, gestión de emergencias en zonas desérticas y la elaboración de su propio equipamiento, como los trajes especializados que utilizarán durante la misión.

Además, los integrantes avanzan en investigaciones individuales que ejecutarán en el MDRS. Entre los objetivos se encuentra analizar soluciones aplicables a la agricultura espacial con recursos peruanos, así como evaluar el comportamiento humano en condiciones de aislamiento. Estas actividades también buscan fomentar la educación en áreas STEM y promover la cooperación internacional en el ámbito espacial.

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"Venimos desarrollando una serie de procedimientos de las diferentes actividades que haremos dentro de la base del MDRS como fuera para la exploración del área, a las cuales se le denomina actividades extra vehiculares. Vamos a recibir entrenamiento en primeros auxilios y gestión de emergencias en el desierto, también nos encargamos de la fabricación de nuestro equipamiento, de nuestro flysuit, que es básicamente el traje que usan los astronautas", compartió la ingeniera Noelia Caballa Huamán, comandante de Team Perú VI, en una entrevista para Agencia Andina.

El desierto de Utah no recibía a una tripulación latinoamericana desde el 2018, año en que se registró la última participación regional en estas misiones de simulación marciana.

El desierto de Utah no recibía a una tripulación latinoamericana desde el 2018, año en que se registró la última participación regional en estas misiones de simulación marciana.

Investigación, financiamiento y retorno de Perú a la simulación espacial

Los proyectos científicos contemplan la validación de tecnologías para el aprovechamiento de recursos, estudios en salud para entornos extremos y pruebas de herramientas de diagnóstico médico adaptadas a condiciones similares a Marte o la Luna. Asimismo, se analizará el bienestar mental de la tripulación, considerando el aislamiento y las condiciones del entorno desértico.

El financiamiento de la misión se gestiona mediante un modelo mixto que incluye apoyo empresarial, respaldo académico y campañas de recaudación colectiva. Este esquema permite cubrir costos logísticos, materiales y desarrollo de investigaciones. Con esta participación, el Team Perú VI busca consolidar la presencia del talento peruano y latinoamericano en el ámbito aeroespacial, además de contribuir con información científica relevante para futuras misiones.

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