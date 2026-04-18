HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Desde Challapalca, Lucio Moreno (a) Viejo, dirigía extorsiones a transportistas

Planificaba y coordinaba acciones para que Los Despiadados II extorsiones a colectiveros desde Puente Piedra hasta Huacho. Esta madrugada fueron capturados 15 miembros de esa organización criminal que recaudaba hasta S/ 2 millones al año por cobros de cupos.

Lucio Moreno, alias Viejo (primero) y Ángel Rosales, dirigían la banda Los Despiadados II, según la fiscalía.
Lucio Moreno, alias Viejo (primero) y Ángel Rosales, dirigían la banda Los Despiadados II, según la fiscalía.

En un sorpresivo operativo ejecutado en diversos puntos del país, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), en coordinación con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, capturaron a 15 integrantes de la organización delincuencial conocida como 'Los Despiadados II', investigados por los delitos de extorsión y sicariato.

Los detenidos deberán responder también por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada contra transportistas en el norte de Lima.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Lucio Moreno Jaque, alias Viejo o Pirata, cabecilla de esta red criminal y actualmente privado de la libertad, era quien dirigía las acciones desde el penal de Challapalca, según lo confirmó el fiscal superior y coordinador nacional de las FECCOR, Jorge Chávez Cotrina.

Moreno está preso en dicho presidio de máxima seguridad tras ser trasladado desde el penal Ancón II, donde fue descubierto planificando y coordinando extorsiones a transportistas, vía telefónica.

PUEDES VER: Anuncian una baja del 10% en los índices de homicidios en el primer trimestre de 2026

Se trata de un ranqueado delincuente que fue detenido en el 2004 por el secuestro de la empresaria Josefina Jacinto Díaz, dueña de la cadena de restaurantes Chepita Royal

La investigación para desarticular a Los Despiadados II tardó ocho meses y permitió establecer que la banda utilizaba distintas modalidades.

Chávez Cotrina confirmó que al lugarteniente de la banda, Ángel Rosales Guzmán, se le encontraron declaraciones juradas firmadas notarialmente por trabajadores y colectiveros informales de servicio público, donde declaran que no han sido coaccionados, extorsionados ni obligados a realizar pagos o cupos.

También se les hizo firmar para que aseguren que jamás han sido víctimas de conspiración de sicariato y otro delito por parte de Ángel Rosales.

larepublica.pe

Así fue como la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 2), a cargo de la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra, logró la detención preliminar judicial de 15 miembros de esta organización criminal.

En total se ejecutó el allanamiento de 22 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Juliaca (Puno), así como la incautación de celulares, dispositivos electrónicos, declaraciones juradas y documentación que vincula a la red con dichos ilícitos.

PUEDES VER: Mafias de extorsión infiltran a choferes, cobradores y dirigentes en empresas de transportes

Según la tesis fiscal, la red operaba desde mediados de 2023 y cobraba cupos diarios de S/10 y S/20 a conductores de colectivos y buses interprovinciales, respectivamente. Asimismo, recaudaban entre S/1.700 y S/2.000 mediante amenazas en las rutas de Lima hacia Chancay, Huaral, Huacho y Barranca, lo que les permitió recaudar, anualmente, S/1'800.000 (casi dos millones de soles).

El caso implica también el asesinato de un sujeto que habría pertenecido a otra red criminal, en julio de 2025, como parte de una pugna por el control del paradero Fundición, en la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Notas relacionadas
Secretos de un sicario: Bolao confiesa que le iban a dar 2 mil soles por asesinar a mujer

Secretos de un sicario: Bolao confiesa que le iban a dar 2 mil soles por asesinar a mujer

LEER MÁS
Anuncian una baja del 10% en los índices de homicidios en el primer trimestre de 2026

Anuncian una baja del 10% en los índices de homicidios en el primer trimestre de 2026

LEER MÁS
Tráfico de drogas, trata y minería ilegal: las economías criminales detrás de la inseguridad ciudadana

Tráfico de drogas, trata y minería ilegal: las economías criminales detrás de la inseguridad ciudadana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía incauta inmueble de analista de datos por delito de fraude informático tras robo de más de S/4.000.000 a casa de apuestas

Fiscalía incauta inmueble de analista de datos por delito de fraude informático tras robo de más de S/4.000.000 a casa de apuestas

LEER MÁS
Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

LEER MÁS
Más de 100 policías y drones son enviados a la frontera con Chile tras el anuncio de expulsión de ciudadanos extranjeros en dicho país

Más de 100 policías y drones son enviados a la frontera con Chile tras el anuncio de expulsión de ciudadanos extranjeros en dicho país

LEER MÁS
Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONPE detectó en medio de la votación que no se había distribuido material electoral

Petro llama "genocidio" al bloqueo sobre Cuba y asegura que EE.UU. "piensa ir a atacar con misiles, imponerse"

Renuncia la excuñada de Maduro a la presidencia del Banco Central de Venezuela después de que EE.UU. levantara las sanciones

Sociedad

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de abril, según Jhan Sandoval

Fiscalía incauta inmueble de analista de datos por delito de fraude informático tras robo de más de S/4.000.000 a casa de apuestas

Fuertes explosiones dejan cuatro heridos en Miraflores: taller operaba clandestinamente en Arequipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE detectó en medio de la votación que no se había distribuido material electoral

Rafael López Aliaga sobre Roberto Sánchez: "No es un comunista, es un caviar"

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025