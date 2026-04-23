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Marcha nacional por medio pasaje termina en enfrentamientos con la Policía en el Centro de Lima

La protesta estudiantil, convocada por la Coordinadora de Universidades de Lima y Callao, reunió a más de 40 gremios que salieron desde la Plaza San Martín hacia sedes del Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la PNP impidió su paso.

Estudiantes y ciudadanos protagonizan protestas en el Cercado de Lima por el respeto al medio pasaje y el incremento del costo de vida. Enfrentamientos con la policía se reportaron durante la movilización.
Estudiantes y ciudadanos protagonizan protestas en el Cercado de Lima por el respeto al medio pasaje y el incremento del costo de vida. Enfrentamientos con la policía se reportaron durante la movilización. | composición LR

Una jornada de tensión se vivió la noche del 22 de abril en el Cercado de Lima, donde estudiantes universitarios, escolares y ciudadanos protagonizaron enfrentamientos con efectivos policiales durante una movilización que exigía el respeto al medio pasaje y cuestionaba el incremento del costo de vida.

La protesta, que inició en la Plaza Dos de Mayo, reunió a delegaciones de diversas casas de estudio como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Los manifestantes avanzaron por distintas arterias del centro histórico con la intención de llegar a las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

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Sin embargo, el despliegue de un amplio contingente policial bloqueó el paso en puntos clave como las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, lo que desató momentos de caos. Testigos reportaron empujones, corridas y uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes, quienes también denunciaron temor ante posibles detenciones.

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¿Por qué fue la marcha?

La movilización fue convocada por la Coordinadora de Universidades de Lima y Callao y congregó a más de 40 gremios estudiantiles. Entre sus principales demandas destacaron el cumplimiento del medio pasaje —equivalente al 50% del pasaje adulto según ley—, mayor fiscalización a las tarifas del transporte público y medidas frente al alza del costo de vida.

Asimismo, se sumaron reclamos por mayor presupuesto para la educación pública y pedidos de justicia por víctimas de protestas anteriores.

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ATU informó sobre desvíos en Lima

En paralelo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó desvíos en el servicio del Metropolitano debido al paso de los manifestantes. Durante varias horas, rutas como la A y la C modificaron su recorrido y limitaron sus paradas, aunque posteriormente se restableció el servicio habitual.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima monitoreó en tiempo real el desarrollo de la protesta mediante su sistema de videovigilancia, registrando el desplazamiento de los grupos y los puntos de mayor conflicto.

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