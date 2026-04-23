La desaparición de Elba Rocío Cruz Lamadrid, ciudadana peruana de 33 años en España, genera alarma entre su familia y la comunidad peruana en el extranjero. | composición LR

La desaparición de Elba Rocío Cruz Lamadrid, ciudadana peruana de 33 años en España, genera alarma entre su familia y la comunidad peruana en el extranjero. | composición LR

La desaparición de Elba Rocío Cruz Lamadrid, ciudadana peruana de 33 años, mantiene en alerta a su familia y a la comunidad peruana en el extranjero. La mujer lleva más de dos semanas sin ser ubicada en España, mientras sus familiares denuncian escasa respuesta de las autoridades y exigen la intervención de instancias diplomáticas.

Elba fue vista por última vez el 5 de abril en la localidad de Vinaròs, en la provincia de Castellón, luego de salir de su vivienda tras una discusión con su pareja, Álex Ferrer, con quien convivía desde hacía cerca de un año. Cámaras de seguridad la registraron abandonando el inmueble con una maleta, cartera y una casaca.

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El último contacto ocurrió el 6 de abril a la 1.37 p. m., cuando envió un mensaje por WhatsApp. Desde ese momento, su teléfono permanece apagado y no ha vuelto a comunicarse.

Gracias al rastreo de su cuenta de correo electrónico, se logró ubicar que la joven se hospedó durante dos noches en un hotel en Barcelona, a más de 250 kilómetros de su residencia. Sin embargo, tras esa estadía se perdió completamente su rastro.

“Mi hermana está desaparecida desde el día seis. Toda la información que tiene la Policía se la hemos proporcionado nosotros”, denunció Victoria Cruz, pariente de la desaparecida, quien llegó a Lima desde Chile para solicitar apoyo de las autoridades peruanas.

Según explicó, la Guardia Civil aún no ha revisado las cámaras de seguridad del hotel debido a que requiere una orden judicial, lo que ha generado preocupación y malestar por la lentitud del proceso.

Sospechas y antecedentes

El entorno cercano de Elba ha expresado sospechas sobre su pareja, debido a antecedentes de conflictos en la relación. De acuerdo con testimonios recogidos por la familia, existirían episodios previos de violencia.

“Nos hemos enterado por terceros que había problemas. Ella nunca nos contó directamente”, indicó su hermana. Una amiga cercana también confirmó que la relación presentaba constantes discusiones.

Por su parte, Álex Ferrer aseguró a la familia que desconoce el paradero de Elba y afirmó encontrarse “desesperado”. Incluso, fue él quien reportó inicialmente la desaparición ante las autoridades españolas.

Familia pide ayuda internacional

La situación es especialmente crítica debido a que Elba es madre de tres menores de edad, quienes actualmente residen en Chile bajo el cuidado de familiares.

Ante la falta de avances, sus parientes han solicitado la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores, para coordinar acciones con las autoridades españolas y facilitar el desplazamiento de familiares para participar en la búsqueda.

Asimismo, denunciaron que han sido víctimas de intentos de estafa por parte de desconocidos que ofrecen información falsa sobre el paradero de la joven.

La familia ha habilitado el número 948 703 692 para recibir cualquier dato que contribuya a ubicar a Elba Rocío Cruz Lamadrid, mientras la incertidumbre y la angustia continúan creciendo con el paso de los días.

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