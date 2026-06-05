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Judicialidad

COMUNICADO

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Lambayeque emitió un pronunciamiento sobre los hechos recientemente difundidos.

ODANC Lambayeque emite pronunciamiento. Fuente: difusión.
ODANC Lambayeque emite pronunciamiento. Fuente: difusión.
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