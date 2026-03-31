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¿Qué día comienza la Semana Santa 2026 en Perú? Revisa feriados oficiales y días no laborables completos

Además, en caso de trabajar esos días y no tener un descanso posterior, el personal debe recibir una remuneración triple. El Gobierno puede establecer días no laborables adicionales en el sector público.

Todo ciudadano debe conocer las fechas clave durante la semana santa.
Todo ciudadano debe conocer las fechas clave durante la semana santa. | Composición LR

Durante la Semana Santa, muchas familias peruanas comienzan a planificar cómo aprovecharán el feriado largo y este 2026 no es la excepción. Mientras algunos prefieren viajar y disfrutar de unos días de descanso, otros optan por participar en actividades religiosas como visitar iglesias, asistir a misas, procesiones y momentos reflexivos como parte de la celebración cristiana.

Esta festividad, que impulsa el turismo interno y las reuniones familiares, suele ser celebrada recorriendo los templos de Lima o visitando departamentos como Ayacucho o Cusco. Por ello, es importante conocer cuándo son los feriados oficiales y los días no laborables.

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Fechas clave durante la Semana Santa 2026

La celebración religiosa se lleva a cabo desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, fechas donde se recuerdan los últimos días de la vida de Jesús, su crucifixión y posterior resurrección. De acuerdo con el Decreto Legislativo n.º 713 del Perú, el cual regula los descansos remunerados para trabajadores del sector público y privado, estos son los feriados nacionales no laborables:

  • Jueves 2 de abril (Jueves Santo)
  • Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Durante ambos días, los trabajadores tienen derecho a descansar de sus labores y con goce de haber. Asimismo, si un empleado que trabaja durante estos días y no recibe un posterior descanso, deberá percibir una remuneración triple por cada día trabajado. Dicho pago incluye el monto correspondiente al feriado, la remuneración por el trabajo realizado y una sobretasa adicional del 100% sobre la remuneración diaria.

Con respecto a los días no laborables adicionales, estos pueden ser establecidos por el Gobierno a través de decretos supremos, sobre todo en el sector público. Por su parte, en el sector privado, la aplicación es facultativa y toda decisión depende de cada empleador; asimismo, las horas no trabajadas suelen ser recuperadas posteriormente.

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