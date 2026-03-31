Durante la Semana Santa, muchas familias peruanas comienzan a planificar cómo aprovecharán el feriado largo y este 2026 no es la excepción. Mientras algunos prefieren viajar y disfrutar de unos días de descanso, otros optan por participar en actividades religiosas como visitar iglesias, asistir a misas, procesiones y momentos reflexivos como parte de la celebración cristiana.

Esta festividad, que impulsa el turismo interno y las reuniones familiares, suele ser celebrada recorriendo los templos de Lima o visitando departamentos como Ayacucho o Cusco. Por ello, es importante conocer cuándo son los feriados oficiales y los días no laborables.

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Fechas clave durante la Semana Santa 2026

La celebración religiosa se lleva a cabo desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, fechas donde se recuerdan los últimos días de la vida de Jesús, su crucifixión y posterior resurrección. De acuerdo con el Decreto Legislativo n.º 713 del Perú, el cual regula los descansos remunerados para trabajadores del sector público y privado, estos son los feriados nacionales no laborables:

Jueves 2 de abril (Jueves Santo)

Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Durante ambos días, los trabajadores tienen derecho a descansar de sus labores y con goce de haber. Asimismo, si un empleado que trabaja durante estos días y no recibe un posterior descanso, deberá percibir una remuneración triple por cada día trabajado. Dicho pago incluye el monto correspondiente al feriado, la remuneración por el trabajo realizado y una sobretasa adicional del 100% sobre la remuneración diaria.

Con respecto a los días no laborables adicionales, estos pueden ser establecidos por el Gobierno a través de decretos supremos, sobre todo en el sector público. Por su parte, en el sector privado, la aplicación es facultativa y toda decisión depende de cada empleador; asimismo, las horas no trabajadas suelen ser recuperadas posteriormente.

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