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Chofer que atropelló a adulta mayor fingió ayudarla, pero la abandonó a pocas cuadras en SJM

La víctima terminó con parálisis facial y daños severos en la columna producto del impacto. Su nieta pide ayuda para identificar la placa del vehículo y dar con el paradero del conductor, a fin de que asuma los gastos médicos necesarios.

La mujer afectada sufre de diabetes y se dirigía a una cita médica al momento del accidente
La mujer afectada sufre de diabetes y se dirigía a una cita médica al momento del accidente | Composición LR / Captura Latina

Una mujer de 63 años, identificada como Francisca Mendoza Quispe, fue atropellada cuando se dirigía a una cita médica en el distrito de San Juan de Miraflores. La adulta mayor, que caminaba con el apoyo de un bastón, intentaba cruzar la intersección entre las avenidas Salvador Allende y Los Sauces, cuando una camioneta dobló por una de las vías y la impactó, dejándola tendida sobre la pista.

En imágenes que registraron el preciso momento del accidente, se observa que el chofer descendió de su vehículo para socorrerla y, con la ayuda de transeúntes, logró subirla a su unidad. Sin embargo, lejos de trasladarla a un centro médico, el conductor habría abandonado a la mujer cuadras más adelante, en un hecho insólito que indignó a los familiares de la persona agraviada.

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La abandonó luego de recogerla por atropello

Según indicó a Latina la nieta de la víctima, María Flores, el conductor del carro de color negro le prometió a su abuela que la llevaría a un local de salud cercano para que la atiendan, luego de atropellarla a plena luz del día. De hecho, los videos a los que accedió este familiar muestran cómo el vehículo avanzó por unos metros con ella a bordo.

No obstante, según lo que le manifestó Mendoza Quispe, el chofer detuvo su camioneta tres cuadras más adelante y la dejó abandonada, por lo que se vio obligada a caminar cerca de tres kilómetros para llegar a su casa y pedir ayuda a su familia. Desde entonces, no saben nada del sujeto que propició este incidente.

Víctima terminó con graves lesiones

La adulta mayor viene siendo atendida en el Hospital Maria Auxiliadora. Su nieta aseguró que, producto del fuerte impacto, la mujer terminó con una parálisis facial y daños severos en la columna que le impiden caminar como lo hacía habitualmente. “Su preocupación es triste porque no va deambular como lo suele hacer”, dijo.

Flores ahora se encuentra recabando información para dar con la placa de la camioneta y así poder ubicar al conductor implicado para que cubra los gastos médicos y las terapias de rehabilitación que necesitará su abuela. La joven denunció que los videos que consiguió fueron gracias a los vecinos, pues la municipalidad distrital no le estaría dando las facilidades para acceder a los registros y esclarecer el caso.

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