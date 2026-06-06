Material electoral ya se encuentra camino a los locales de votación para la jornada de este 7 de junio. Foto: difusión

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral en Lima y el Callao desde la medianoche. Las acciones se dan en el contexto de la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, sostuvo que el material saldrá desde Lurín y deberá llegar a los locales de votación aproximadamente a las 3 de la tarde de este sábado.

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Asimismo, señaló que el traslado será desplegado con custodia policial.

“En Lima, hoy (viernes) a las diez de la noche salimos de un lugar denominado Lurín Live hacia todos los locales de Lima y Callao llevando el material electoral, todo ese material con custodia policial a los diversos locales, para terminar el día sábado a la una de la tarde, dejando el material en los locales y así prepararnos para abrir las puertas a las seis de la mañana del 7 de junio”, indicó.

Pachas, añadió, que el 21 de mayo pasado se entregaron los materiales correspondientes para la votación de los peruanos en el exterior, para que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice la distribución del mismo.

Al ser consultado sobre la hora en que la ONPE dará los primeros resultados de la segunda vuelta, el funcionario señaló que será a “una hora oportuna”, pero estimó que sea a las 7 de la noche.

Asimismo, sostuvo que a las 5 de la tarde —hora proyectada para finalizar el comicio— realizarán un primer balance del proceso. La ONPE se enfrenta, además, al reto de no repetir los errores logísticos del 12 de abril.

Despliegue en regiones

En cuanto a la situación en regiones, Pachas informó que este ya ha sido distribuido y en estos momentos las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) lo están distribuyendo a los locales de votación de su circunscripción.

En la región de Madre de Dios, la ODPE Tambopata realizó el despliegue de material electoral vía aérea para los distritos de Fitzcarrald y Manu.

En Puno, a través de embarcaciones, por el lago Titicaca se llevó los instrumentos para la votación a las islas de Amantaní y Taquile.

Asimismo, en la ODPE de Jaen minivan trasladan ya el material para los locales en el distrito de Jaen y San Ignacio. En Huánuco también los funcionarios conocidos como “chalecos azules” recibieron el material para trasladarlo a sus centros poblados.

FF.AA. apoya en labores

Asimismo, las Fuerzas Armadas del Perú ya se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional bajo el denominado ‘Plan Elecciones Generales 2026’. El operativo moviliza a cerca de 45.000 integrantes del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea con el objetivo de garantizar la seguridad de la jornada y proteger a los ciudadanos este domingo 7 de junio.

A este despliegue se sumarán también otros 60.000 miembros de la Policía Nacional que tendrán la misión de custodiar de forma directa los puestos de votación en los diferentes distritos, provincias y regiones del país.

Las autoridades militares y policiales han reforzado la presencia y el control en áreas con riesgos identificados. Las tropas del Ejército protegen los ejes viales principales y secundarios para asegurar el desplazamiento de los votantes y el traslado del material electoral.

Como parte de esta operación, un contingente de 856 efectivos partió desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac, con destino al departamento de Huánuco, desde donde será distribuido hacia distintas provincias y distritos para resguardar los locales de votación.

“Invocamos a la ciudadanía a acudir con confianza a las urnas. Las Fuerzas Armadas cumplen su misión constitucional de resguardar los locales de votación. Históricamente, han contribuido a la defensa de la democracia y al servicio de la población”, exhortó el comandante del Comando Operacional del Centro, general de división Oscar Calle.

Un despliegue similar se desarrolla en diversas regiones del país como parte de las acciones de seguridad previstas para la segunda vuelta presidencial.