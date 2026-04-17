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Notas de Prensa

Mercado inmobiliario en Cusco se especializa ante el auge de inversiones y nuevos polos de desarrollo

Perfiles más sofisticados: la búsqueda de conectividad estratégica y entornos planificados marca la pauta de un mercado que ya no compra solo tierra, sino futuro patrimonial.

Cusco se presenta como un mercado atractivo para invertir, gracias a su imagen de seguridad y un flujo turístico constante. Fuente: Difusión.
Cusco se presenta como un mercado atractivo para invertir, gracias a su imagen de seguridad y un flujo turístico constante. Fuente: Difusión.

El mercado inmobiliario en Cusco ha ingresado a una etapa de madurez y sofisticación técnica sin precedentes. Impulsado por una demanda insatisfecha y la limitación de terrenos horizontales que ha forzado un crecimiento vertical predominante, el sector presenta este 2026 una oferta diversificada que combina sostenibilidad ambiental, diseño de vanguardia y el desarrollo de comunidades planificadas en el Valle Sagrado.

Edificaciones sostenibles y perfiles en Cusco

La oferta en zonas residenciales premium como Magisterio y Quispicanchis está liderada por proyectos que incorporan estándares internacionales de eficiencia y estética funcional. Paul Ambía Olivera, CEO del Grupo Wamol, destaca que los proyectos Residencial Velia, Vasari, Carmelia y Residencial Refugio cuentan con precertificación EDGE, estándar que garantiza eficiencia en energía, agua y materiales.

“El perfil del comprador cusqueño se ha sofisticado: hoy es más informado, exigente y suele asesorarse técnica y legalmente, lo cual es muy positivo para el mercado”, señala Ambía. El empresario detalla que el precio por metro cuadrado en estas zonas oscila entre los USD 1,750 y USD 1,850, con una tendencia al alza debido al incremento en el costo de insumos.

Por su parte, Alvaro Nina, CEO y fundador de Inkasa, coincide en que la seguridad, el diseño moderno y la accesibilidad a servicios son hoy prioridades no negociables. Con una cartera de departamentos premium en Wanchaq, Cusco y San Sebastián, Inkasa se enfoca en proyectos como Urb. La Florida y Manuel Prado, donde existe un interés creciente de jóvenes profesionales y familias pequeñas por espacios funcionales. “Cusco es hoy un mercado robusto tanto para vivir como para invertir, ofreciendo opciones que van desde el monoambiente hasta la vivienda familiar con alta plusvalía y un ROI activo entre 8 y 12 años”, afirma Nina.

Inversión y plusvalía: ¿Por qué Cusco?

La percepción de Cusco como una ciudad segura y su flujo constante de turismo robustecen la rentabilidad de las propiedades. Alvaro Nina, desde la experiencia de Inkasa, identifica cuatro factores clave para la inversión: demanda interna constante, el auge de alquileres de corto plazo tipo Airbnb, la plusvalía urbana y la diversidad de opciones de renta.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos estructurales. Paul Ambía, del Grupo Wamol, advierte sobre la competencia desleal de desarrolladores informales que exceden parámetros urbanos y el riesgo de capitales ilícitos que buscan “blanquear” dinero. “Los futuros propietarios deben asesorarse por un profesional en la parte técnica y legal”, enfatiza, remarcando que en su empresa no se realizan operaciones que no coincidan con lo estipulado legalmente en papeles.

El Valle Sagrado: del lote aislado a la comunidad planificada

El corredor hacia Chinchero y zonas como Ayarmacca y Simatauca se han convertido en la alternativa natural para quienes buscan segunda vivienda o inversión patrimonial en entornos abiertos. Fabricio Durand Salas, CEO de Tierra Fértil, sostiene que Cusco atraviesa una fase de conectividad por las obras viales y el nuevo aeropuerto, lo que está redefiniendo el valor del suelo en el Valle Sagrado. “En Cusco la tierra no pierde valor por el tiempo, lo pierde por el desorden, por eso nuestros proyectos parten de reglas claras y parámetros de construcción definidos antes de vender”, afirma.

Con desarrollos como Los Jardines y el entregado Club Los Pinos de cinco hectáreas, Tierra Fértil apuesta por comunidades planificadas que priorizan la estabilidad del entorno y avance por hitos visibles. Los precios en estas zonas oscilan entre los S/ 220 y S/ 300 por m², dependiendo de la ubicación y etapa del proyecto, destacando facilidades de pago para los compradores.

Con una mezcla única de geografía limitada y nueva infraestructura, Cusco se consolida como un mercado donde el éxito pertenece a quienes entregan proyectos sostenibles, con diseño de autor y respaldo legal transparente.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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