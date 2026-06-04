Son falsas las imágenes que muestran un supuesto cerro pintado con la frase "No votar por Roberto Sánchez"

LO FALSO:

Recientemente se ha pintado un cerro con la frase "No votar por Roberto Sánchez".

LO VERDADERO:

No se precisa el lugar donde habría ocurrido el hecho. Tampoco se muestran imágenes o videos desde otros ángulos que permitan verificarlo.

Análisis realizados con las herramientas Sightengine, TruthScan y SynthID detectaron indicios de generación o alteración mediante inteligencia artificial.

En el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en la que compiten Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se ha difundido en redes sociales la imagen de un cerro en el que se observa la frase: “No votar por Roberto Sánchez”.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Asimismo, circula la siguiente variante del material:

Variantes de la imagen viralizada. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y, hasta el cierre de esta nota, ha superado las 3.500 reacciones, 2.300 comentarios y 239 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Usuarios en la plataforma afirman que se trata de una intervención realizada por “el pueblo”. Sin embargo, no precisan dónde habrían sido tomadas las fotografías ni aportan registros adicionales, como imágenes o videos desde otros ángulos, que permitan corroborar la autenticidad de los contenidos.

Por tal motivo, se realizó un análisis con herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial. La plataforma Sightengine determinó que los virales tienen más de un 99% de probabilidad de haber sido generados o alterados con IA.

Análisis de la imagen #1 con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen #2 con Sightengine. Foto: Sightengine

Por su parte, TruthScan clasificó las imágenes como “Sintéticas / Generadas por IA” con una probabilidad superior al 97%. Además, identificó la zona donde se encuentra el texto como el principal foco de alteración.

Análisis de las imágenes con TruthScan. Foto: TruthScan

Análisis de las imágenes con TruthScan. Foto: TruthScan

Por último, SynthID señaló que, si bien las imágenes no fueron creadas con Gemini —la inteligencia artificial de Google—, presentan indicios de manipulación digital. Según el análisis, aunque las pintas en cerros son comunes durante las campañas electorales en el Perú, las letras se ven demasiado uniformes como para haber sido pintadas sobre una superficie irregular. Esta observación coincide con los hallazgos de TruthScan, que también detectó anomalías en la zona del texto.

SynthID añadió que podría tratarse de una “tipografía superpuesta mediante edición de imágenes (como Photoshop) o mediante generación artificial”.

Análisis de las imágenes con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En el contexto de la segunda vuelta de las EG 2026, se viralizaron en redes sociales unas imágenes de un cerro con la frase “No votar por Roberto Sánchez”, atribuidas a una intervención realizada por pobladores. Sin embargo, no se precisaba dónde habrían sido tomadas ni se mostraban fotografías o videos adicionales que permitieran corroborar la autenticidad del hecho. Además, los análisis realizados con las herramientas Sightengine, TruthScan y SynthID detectaron indicios de generación o manipulación con inteligencia artificial en más de un 97%, por lo que se trata de contenido falso.