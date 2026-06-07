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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Política

Roberto Sánchez tras resultados a boca de urna: "Es momento de defender el voto de las regiones"

El candidato de Juntos por el Perú destacó el aumento en su apoyo en Lima, según los resultados de las encuestas a boca de urna.

Roberto Sánchez aseguró que respetará el resultado final | Foto: Captura de pantalla.
Roberto Sánchez aseguró que respetará el resultado final | Foto: Captura de pantalla.
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Roberto Sánchez brindó sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados a boca de urna, que lo ubican en un empate técnico frente a Keiko Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú aseguró que respetará los resultados oficiales y llamó a sus personeros a defender los votos obtenidos por su organización política fuera de la capital.

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'Nosotros estamos en una posición de respeto irrestricto a los resultados oficiales. Creemos, con mucho entusiasmo, que es trabajo de los personeros defender el voto del pueblo profundo”, señaló.

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Además, Sánchez destacó el avance logrado en la capital: 'Aquí, en Lima, estamos pasando de un 3% a más de un 33%. Es un empate estadístico. Todavía existe una subrepresentación de nuestros votos que recién se reflejará en el conteo oficial', indicó.

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