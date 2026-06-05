Además de la pena de prisión, el sujeto deberá pagar S/ 20,550 por concepto de reparación civil. | Foto: composición LR

Además de la pena de prisión, el sujeto deberá pagar S/ 20,550 por concepto de reparación civil. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Arequipa logró una condena de seis años y siete meses de prisión efectiva contra un hombre de 37 años por crear y difundir imágenes y videos íntimos falsos mediante inteligencia artificial. El sentenciado, identificado como Marco A. Huaracha C., fue declarado culpable del delito de suplantación de identidad en agravio de cuatro mujeres, excompañeras que conoció en la universidad, en la ciudad de Arequipa.

Según la investigación, el acusado utilizó herramientas tecnológicas para manipular fotografías de las víctimas y difundir contenido falso a través de redes sociales y una plataforma de contenido para adultos. La sentencia también establece el pago de S/20,550 por concepto de reparación civil y marca un antecedente en procesos relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial para cometer delitos digitales en el país.

TE RECOMENDAMOS KENJI LANZA INDIRECTA, VARGAS LLOSA TOMA POSICIÓN Y KEIKO PRESENTA A SU HIJA EN MITÍN | ARDE TROYA

PUEDES VER: Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión

¿Cómo operaba el esquema de suplantación de identidad y difusión de contenido falso con inteligencia artificial?

Las diligencias fiscales determinaron que el condenado obtenía imágenes de las agraviadas desde sus perfiles en redes sociales. Con ese material creaba cuentas falsas en distintas plataformas digitales, desde donde se hacía pasar por las víctimas para interactuar con familiares, amigos y compañeros de trabajo, generando una apariencia de autenticidad.

Luego, utilizó tecnología deepfake para manipular fotografías y producir imágenes y videos de carácter sexual en los que aparecían los rostros de las víctimas. El material fue distribuido mediante perfiles creados de Facebook e Instagram para suplantar identidades y difundido también en una página para adultos. Bajo el alias “Mr. Siniestro”, el acusado incluso organizó galerías identificadas con los nombres completos de las agraviadas, incrementando la exposición no consentida de las afectadas.

PUEDES VER: Piden investigar a hombre que castigó a su hija con una correa tras salir a una fiesta en Trujillo

Las pruebas que permitieron la condena de ‘Mr. Siniestro’

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó testimonios, documentación y pericias informáticas que permitieron reconstruir la actividad desarrollada por el acusado. Las investigaciones también establecieron que utilizaba su vivienda ubicada en el distrito de Miraflores, en Arequipa, como centro de operaciones para ejecutar las acciones de suplantación de identidad y acoso digital contra las afectadas.

Las autoridades señalaron que estas conductas se prolongaron hasta junio de 2025, cuando el responsable fue detenido tras el rastreo de direcciones IP vinculadas a las publicaciones y cuentas utilizadas. Aunque la pena por suplantación de identidad suele situarse entre tres y cinco años de prisión, el Ministerio Público obtuvo una sanción superior debido a las características del caso y al número de víctimas involucradas.

La institución destacó que esta sentencia constituye un referente para futuras investigaciones relacionadas con la difusión de contenido falso generado mediante inteligencia artificial y otros delitos informáticos.