Carreras de negocios internacionales y marketing: las opciones de la Universidad Privada San Juan Bautista para el mercado laboral actual

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¿No sabes qué carrera profesional elegir? Hoy, los jóvenes buscan programas que les permitan desarrollar habilidades prácticas, adaptarse a entornos digitales y acceder a mayores oportunidades de crecimiento profesional. Carreras como negocios internacionales o marketing destacan entre las opciones con mayor proyección.

La transformación digital, el avance en el comercio internacional y los nuevos hábitos de consumo están cambiando la manera en la que funcionan las empresas. Por ello, necesitan profesionales capaces de entender los cambios en el mercado global.

¿Por qué las carreras de negocios internacionales tienen mayor demanda?

Según las últimas tendencias sobre empleabilidad, las organizaciones requieren perfiles más flexibles con:

Capacidad para desenvolverse en contextos multiculturales .

. Comprender procesos de comercio exterior .

. Participación en estrategias de expansión empresarial.

El mercado laboral actual también ha impulsado la necesidad de profesionales expertos en temas de gestión comercial, logística, negociación y análisis de oportunidades de negocio. A ello se suman las habilidades técnicas como:

Análisis de la información .

. Toma de decisiones estratégicas .

. Uso de herramientas tecnológicas.

Por ese lado, la carrera de negocios internacionales es una buena alternativa para aquellos que buscan desarrollarse en entornos globales.

Marketing y negocios internacionales: carreras con alta empleabilidad

Tanto el marketing como la carrera de negocios internacionales han demostrado ser una de las opciones para enfrentar los cambios en el mercado. Desde la Universidad Privada San Juan Bautista se incorporan las carreras de Administración y Marketing, y Administración y Negocios Internacionales, con el enfoque de preparar profesionales para desenvolverse en entornos competitivos y en constante evolución.

“Actualmente, las organizaciones necesitan profesionales capaces de entender cómo funcionan los mercados globales y cómo evolucionan las dinámicas comerciales. Las empresas requieren perfiles preparados para tomar decisiones estratégicas en entornos cada vez más competitivos”, señaló el Mg. Dino Yacarini Machuca, especialista en Estrategia de Negocios y Comercio Internacional de la Universidad Privada San Juan Bautista.

El enfoque de la carrera de Administración y Marketing se basa en brindar conocimientos de gestión empresarial, análisis del consumidor, innovación y herramientas digitales. Por su parte, Administración y Negocios Internacionales busca desarrollar una visión estratégica enfocada en comercio exterior, internacionalización y gestión de mercados globales.

Los jóvenes evalúan detalladamente las opciones de carreras orientadas al nuevo mercado laboral. Fuente: composición IA.

Universidad Privada San Juan Bautista brinda carreras orientadas al futuro

Los tiempos están cambiando. Hoy, además de la vocación, la empleabilidad, proyección internacional y las oportunidades de crecimiento profesional tienen un peso importante frente a la decisión de elegir una carrera profesional.

Con esta propuesta académica, la Universidad Privada San Juan Bautista busca contribuir a la formación de profesionales preparados para afrontar los desafíos de un mercado cambiante, competitivo y globalizado.

Si estás evaluando qué estudiar en 2026 y buscas carreras vinculadas a la gestión empresarial, el comercio internacional y la transformación digital, conoce más sobre las nuevas carreras de la Universidad Privada San Juan Bautista y descubre cuál se adapta a tus objetivos profesionales.

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