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Sociedad

Menor de 16 años es hallada sin vida tras salir a comprar en Punta Hermosa: familia exige justicia

La joven se dirigió a una bodega en busca de productos para su mascota, pero no regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado horas después con signos de haber sido atacada. Las autoridades ya investigan el crimen.

Madre de la menor exige dar con responsables y apoyo para cubrir velorio.
Madre de la menor exige dar con responsables y apoyo para cubrir velorio. | Composición LR / Captura América

Lo que debió ser una compra habitual terminó en una tragedia. Una adolescente de 16 años fue hallada sin vida tras desaparecer luego de salir a una bodega cercana a su vivienda en el sector 9 de Pampapacta, en el distrito de Punta Hermosa, al sur de Lima.

Su familia la buscó en diferentes tiendas al percatarse que no retornaba a casa; sin embargo, tras horas de desesperación, encontraron su cuerpo abandonado en un terreno cercano a su domicilio. El caso ha conmocionado a la localidad y ya es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

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¿Cómo se produjo la desaparición?

La víctima, de iniciales E.J.H.F., era una estudiante del quinto año de secundaria del colegio Fernando Carbajal Segura, ubicado en Salamanca, Ate. Según contó su madre a América Noticias, la menor primero salió a comprar con su hermano, pero luego retornó sola a la bodega por unos productos para su mascota que se había olvidado de adquirir. Tras esa segunda salida, ya no regresó.

Su progenitora la buscó por la zona durante la noche y madrugada, para finalmente encontrarla, en horas de la mañana, ya sin vida en un terreno ubicado a pocas cuadras de su casa. El padre de la joven cuenta que recibió una extraña llamada telefónica antes de que hallaran el cadáver, en la que se le comunicaba que su hija había discutido con su supuesto enamorado. Estos elementos ya son materia de investigación.

Exigen esclarecer crimen

De acuerdo con los primeros indicios encontrados por peritos de Criminalística de la PNP, la estudiante presentaba signos de haber sido atacada por otra persona. Ante ello, su familia pide a las autoridades que realicen una investigación célere para dar con él o los presuntos responsables.

Asimismo, dado que cuentan con pocos recursos económicos, piden el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos del velorio y sepelio. Para cualquier ayuda financiera o material, puede comunicarse directamente al número 908 982 585.

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