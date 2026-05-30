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Vanessa Pulgarín, de Colombia, se consagra como la mujer más hermosa del planeta en el Miss Grand International All Stars 2026

Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, brilló en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026 con su potente discurso. 


Vanessa Pulgarín gana la primera edición del Miss Grand International All Stars 2026.
Vanessa Pulgarín gana la primera edición del Miss Grand International All Stars 2026. | Foto: captura Youtube
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La modelo colombiana Vanessa Pulgarín fue coronada como la primera reina del Miss Grand International All Stars 2026, concurso de belleza realizado en Tailandia. En esta gran final, realizada el sábado 30 de mayo, la latina se impuso a Huong Giang Nguyen (Miss Vietnam) y a Faith Maria Portenha (Miss Ghana), tras pasar por dos rondas de preguntas y convencer al jurado con sus respuestas.


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