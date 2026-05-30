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La modelo colombiana Vanessa Pulgarín fue coronada como la primera reina del Miss Grand International All Stars 2026, concurso de belleza realizado en Tailandia. En esta gran final, realizada el sábado 30 de mayo, la latina se impuso a Huong Giang Nguyen (Miss Vietnam) y a Faith Maria Portenha (Miss Ghana), tras pasar por dos rondas de preguntas y convencer al jurado con sus respuestas.



