Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones
José Samamé Blas adjudicó millonario presupuesto a Servicios Generales Galaga sabiendo que dicha compañía presentaba sanciones por haber prestado graves deficiencias.
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Agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional arrestaron al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, por su relación con la tardanza en la entrega del material para la votación que afectó a 60.000 electores.
José Samamé Blas fue quien solicitó el servicio de transporte con la empresa Servicios Generales Galaga, de propiedad de Juan Alvarado Pfuyo.
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La contratación se efectuó pese a que el proveedor enfrentaba graves sanciones por incumplimiento a la propia ONPE.
De acuerdo con las investigaciones, Samamé aceptó que firmó los términos de referencia para contratar con Servicios Generales Galaga.
La República