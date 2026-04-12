Este lunes siguen las Elecciones 2026: a qué hora votar en locales donde no se instalaron mesas
La extensión excepcional de las Elecciones 2026 fue dispuesta tras las graves fallas en la instalación de mesas el domingo 12 de abril. El nuevo horario y medidas del JNE buscan que los ciudadanos puedan votar en locales afectados.
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Este lunes continúan las Elecciones Presidenciales 2026 en el Perú. El proceso se extiende de forma extraordinaria para los ciudadanos asignados a locales donde no se instalaron mesas el domingo 12 de abril. El nuevo horario permite votar hasta las 6.00 p. m., según lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones.
La medida responde a una jornada marcada por retrasos en la entrega de material electoral y la apertura tardía de mesas. En varios distritos de Lima Metropolitana, especialmente en zonas del sur, los electores encontraron locales cerrados o sin condiciones para sufragar. Esto generó largas colas, reclamos y confusión.
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Ante este escenario, el JNE decidió ampliar el proceso electoral al lunes 13 de abril. La decisión no es habitual. Busca garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos que no pudieron participar por causas ajenas a su voluntad. También intenta contener las críticas por la organización del proceso.
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Horario para votar este lunes en locales afectados
Los ciudadanos que no pudieron votar el domingo podrán acudir a sus mismos locales este lunes. El horario de votación se estableció hasta las 6.00 p. m. Este plazo busca cubrir el tiempo perdido por la instalación tardía de mesas.
El JNE también dispuso ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio. Estas podrán instalarse el mismo lunes 13 de abril desde las 7.00 a. m. hasta las 2.00 p. m., según la zona. Luego de ese proceso, se continuará con la votación hasta el cierre oficial.
La medida aplica solo para los centros de votación donde se registraron problemas. No todos los locales estarán habilitados. Por ello, se recomienda verificar si el punto asignado forma parte de los afectados antes de acudir.
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).