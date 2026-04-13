ONPE desmiente que su personal haya firmado actas en blanco en mesa de votación de Trujillo

LO FALSO:

Personal de la ONPE firmó actas en blanco en mesa de votación de Trujillo.

LO VERDADERO:

Según la ONPE, la jornada electoral en la mesa de votación N.° 029958 del colegio Fe y Alegría N.° 36, en Trujillo, se llevó a cabo con normalidad y en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Asimismo, la entidad precisó que la persona que registró el material electoral era un personero de una organización política y no un integrante de la mesa de votación.

En redes sociales circula un video en el que se denuncia la presunta firma de actas en blanco, que luego serían completadas por personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, la entidad desmintió esta versión y precisó que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo, indicó que la persona que grabó el material no era miembro de mesa, sino un personero de una organización política.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En el marco de las Elecciones Generales 2026, en plataformas como Facebook y X (antes Twitter), se ha difundido un video en el que se denuncia una supuesta irregularidad en una mesa de votación de Trujillo, donde —según se afirma— los miembros de mesa habrían firmado actas en blanco para que luego fueran completadas por personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Captura del video difundido en redes sociales. Foto: Facebook

La entidad señala que esta versión es falsa, ya que en la mesa de votación N.° 029958, correspondiente al colegio Fe y Alegría N.° 36, el proceso se desarrolló con normalidad, sin que las actas hayan sido firmadas para su posterior llenado, y que la elección concluyó con la publicación del cartel de resultados en la puerta del aula, conforme al procedimiento establecido.

Respuesta de la ONPE ante la acusación. Foto: ONPE

Asimismo, la ONPE indicó que el Coordinador del Local de Votación (CLV) reportó que la persona que grababa el material electoral no era miembro de mesa, sino un personero de una organización política, quien fue encontrado registrando el material tras la ausencia momentánea del personal durante su visita a los servicios higiénicos.

Conclusión

En síntesis, en el marco del proceso electoral, se difundió en redes sociales un video que señala una presunta firma de actas en blanco para su posterior llenado por personal de la ONPE. No obstante, la entidad rechazó esta versión y aseguró que la jornada electoral se llevó a cabo con normalidad, respetando los procedimientos establecidos. Además, precisó que quien grabó el material viralizado no era miembro de mesa, sino un personero de una organización política.