Programa Vaso de Leche: Midis y MEF destinan más de S/23 millones a diversos gobiernos locales para financiar la atención alimentaria

Poder Ejecutivo aprueba transferencia de S/23.319.205 a gobiernos locales para financiar el Vaso de Leche. | Foto: La República/IA

Poder Ejecutivo aprueba transferencia de S/23.319.205 a gobiernos locales para financiar el Vaso de Leche. | Foto: La República/IA

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El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 por un monto de S/23.319.205 a favor de diversos gobiernos locales, con el objetivo de financiar la atención alimentaria del programa del Vaso de Leche. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 096-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que los recursos serán transferidos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en el marco de la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 32513. El decreto lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez.

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El Poder Ejecutivo ha aprobado la transferencia de S/23.319.205 a gobiernos locales para financiar el programa del Vaso de Leche, mediante el Decreto Supremo Nº 096-2026-EF.

Recursos destinados a la atención alimentaria

El decreto precisa que la transferencia asciende a S/23.319.205, de los cuales S/20.819.205 corresponden a la provisión del servicio alimentario mediante la gestión de productos y S/2.500.000 a la provisión del servicio alimentario mediante la gestión de raciones. Ambos montos provienen de Recursos Ordinarios asignados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, los recursos serán incorporados en los gobiernos locales dentro de la categoría presupuestaria 'Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos', específicamente para la actividad correspondiente al Programa del Vaso de Leche.

Procedimiento para la ejecución de la transferencia

La norma dispone que el titular del pliego habilitador y los pliegos habilitados deberán aprobar la desagregación de los recursos mediante resolución dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del decreto supremo. Posteriormente, las resoluciones deberán ser remitidas a los organismos correspondientes conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1440.

Además, las oficinas de presupuesto de las entidades involucradas deberán gestionar las codificaciones necesarias ante la Dirección General de Presupuesto Público y elaborar las respectivas 'Notas de Modificación Presupuestaria'.

Restricciones sobre el uso de los recursos

El decreto supremo establece que los recursos transferidos no podrán ser destinados a fines distintos de aquellos para los cuales fueron autorizados. La disposición señala que cualquier uso diferente generará responsabilidad conforme a la normativa vigente.

El detalle de los gobiernos locales beneficiados y los montos asignados será publicado en los portales institucionales del Midis y del Ministerio de Economía y Finanzas el mismo día de la publicación de la norma en el diario oficial El Peruano.