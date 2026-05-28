HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Programa Vaso de Leche: Midis y MEF destinan más de S/23 millones a diversos gobiernos locales para financiar la atención alimentaria

Midis y MEF autorizaron la transferencia de más de S/23 millones a gobiernos locales para garantizar la atención alimentaria del Programa del Vaso de Leche durante el Año Fiscal 2026 en todo el país.

Poder Ejecutivo aprueba transferencia de S/23.319.205 a gobiernos locales para financiar el Vaso de Leche.
Poder Ejecutivo aprueba transferencia de S/23.319.205 a gobiernos locales para financiar el Vaso de Leche. | Foto: La República/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 por un monto de S/23.319.205 a favor de diversos gobiernos locales, con el objetivo de financiar la atención alimentaria del programa del Vaso de Leche. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 096-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.

Únete a nuestro canal de política y economía

La norma establece que los recursos serán transferidos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en el marco de la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 32513. El decreto lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 27/05/26 | La República - LR+
El Poder Ejecutivo ha aprobado la transferencia de S/23.319.205 a gobiernos locales para financiar el programa del Vaso de Leche, mediante el Decreto Supremo Nº 096-2026-EF.

El Poder Ejecutivo ha aprobado la transferencia de S/23.319.205 a gobiernos locales para financiar el programa del Vaso de Leche, mediante el Decreto Supremo Nº 096-2026-EF.

PUEDES VER: Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

lr.pe

Recursos destinados a la atención alimentaria

El decreto precisa que la transferencia asciende a S/23.319.205, de los cuales S/20.819.205 corresponden a la provisión del servicio alimentario mediante la gestión de productos y S/2.500.000 a la provisión del servicio alimentario mediante la gestión de raciones. Ambos montos provienen de Recursos Ordinarios asignados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, los recursos serán incorporados en los gobiernos locales dentro de la categoría presupuestaria 'Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos', específicamente para la actividad correspondiente al Programa del Vaso de Leche.

PUEDES VER: Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

lr.pe

Procedimiento para la ejecución de la transferencia

La norma dispone que el titular del pliego habilitador y los pliegos habilitados deberán aprobar la desagregación de los recursos mediante resolución dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del decreto supremo. Posteriormente, las resoluciones deberán ser remitidas a los organismos correspondientes conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1440.

Además, las oficinas de presupuesto de las entidades involucradas deberán gestionar las codificaciones necesarias ante la Dirección General de Presupuesto Público y elaborar las respectivas 'Notas de Modificación Presupuestaria'.

Restricciones sobre el uso de los recursos

El decreto supremo establece que los recursos transferidos no podrán ser destinados a fines distintos de aquellos para los cuales fueron autorizados. La disposición señala que cualquier uso diferente generará responsabilidad conforme a la normativa vigente.

El detalle de los gobiernos locales beneficiados y los montos asignados será publicado en los portales institucionales del Midis y del Ministerio de Economía y Finanzas el mismo día de la publicación de la norma en el diario oficial El Peruano.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

LEER MÁS
Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

LEER MÁS
Municipalidad de Ancón no gastó ni un sol en Programa Vaso de Leche: Contraloría evidencia inacción en más de 120 municipios

Municipalidad de Ancón no gastó ni un sol en Programa Vaso de Leche: Contraloría evidencia inacción en más de 120 municipios

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS
Consejo Fiscal alerta que ley de pensiones militares y policiales generaría costo de S/46.000 millones

Consejo Fiscal alerta que ley de pensiones militares y policiales generaría costo de S/46.000 millones

LEER MÁS
Julio Velarde a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez: "No hay una política monetaria de izquierda o derecha"

Julio Velarde a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez: "No hay una política monetaria de izquierda o derecha"

LEER MÁS
Seis empresas vinieron a invertir mil millones cada una en gas peruano y el Estado las ahuyentó a todas: la historia que explica la crisis actual según un exministro de Energía y Minas

Seis empresas vinieron a invertir mil millones cada una en gas peruano y el Estado las ahuyentó a todas: la historia que explica la crisis actual según un exministro de Energía y Minas

LEER MÁS
El gas que mueve la economía del Perú se acaba en 10 años: qué pasará con la electricidad y el transporte si no se actúa pronto

El gas que mueve la economía del Perú se acaba en 10 años: qué pasará con la electricidad y el transporte si no se actúa pronto

LEER MÁS
TLC con Brasil sigue trabado tras casi una década: exministra de Mincetur advierte riesgos de acelerar el acuerdo

TLC con Brasil sigue trabado tras casi una década: exministra de Mincetur advierte riesgos de acelerar el acuerdo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025