Elecciones Generales 2026: más de 27 millones de peruanos acuden hoy a las urnas

Elecciones Generales 2026: más de 27 millones de peruanos acuden hoy a las urnas

Este domingo 12 de abril se desarrollan las Elecciones Generales 2026. Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al candidato de su preferencia para la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. La jornada electoral inicia a las 7.00 a. m. y terminará a las 5.00 p. m.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), uno de cada dos electores tiene menos de 40 años, lo que refleja la presencia de una base amplia de nuevas generaciones que participarán en este proceso electoral. En total son más de 2 millones de jóvenes los que votarán por primera vez.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

En relación con la participación inclusiva, la institución identifica que más de 200 mil electores presentan alguna discapacidad, siendo Lima Metropolitana, Cajamarca y Piura los departamentos que concentran las mayores cantidades.

Según el reglamento electoral, ninguno de los votantes podrá llevar propaganda partidaria, hacer disturbios o manifestaciones, influir de forma violenta a otra persona para que vote por una determinada opción, tomar una foto de la cédula y publicarla, entre otros.

PNP y Fiscalía pueden intervenir a personas que no respeten las normas electorales

Para detectar y evitar tales actos durante los comicios, se cuenta con más de 61 mil policías y 7 mil fiscales en todo el territorio nacional, quienes realizarán operativos estratégicos.

Entre los delitos que se buscan prevenir figuran la compra de votos, la suplantación de identidad, la coacción al elector, la perturbación del proceso y la falsificación de documentos.

Adicionalmente, los fiscales también monitorearán los alrededores de los centros educativos y locales designados para evitar el expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y otras conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de los comicios.

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito señaló que con esto se busca “prevenir ilícitos y proteger la voluntad popular”.

En tanto, la PNP “brindará seguridad a los locales de votación, a los candidatos y al transporte del material electoral, garantizando en todo momento la tranquilidad de la ciudadanía”, señaló el ministro del Interior, José Zapata Morante.

A este grupo se suman los esfuerzos de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el ministro de Defensa, Carlos Díaz, se han desplegado aproximadamente 45 mil efectivos y más de 10 mil patrullas a nivel nacional para resguardar más de 10 mil locales de votación

Más 52 mil miembros de mesa están capacitados

Una vez los electores acuden a su lugar de votación designado, deberán divisar su nombre completo en las listas para saber cuál es su mesa de sufragio.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 52.23% de miembros de mesa se capacitó, ya sea presencial o virtualmente, para las funciones que realizarán.

En cifras, de los 843.894 ciudadanos elegidos por sorteo para ser miembros de mesa, se capacitaron 435.970.

Capacitados o no, este grupo de personas será responsable de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio de los votos.

Por otro lado, el número de personeros capacitados es poco más de 2300. La acreditación corresponde a los partidos y al JNE.

En caso de que no asista algún miembro de mesa titular, alguno de los suplentes deberá asumir funciones y su labor será compensada con S/165, el 3% de una UIT.

JNE desplegará más de 50 mil fiscalizadores

Para esta edición, se distribuirán más de 50 mil fiscalizadores a nivel nacional. Roberto Burneo, presidente del JNE, aseguró ante la prensa que se trata del “despliegue más grande y sin precedentes” en la historia electoral del país.

Se estima que haya un fiscalizador por cada dos mesas de sufragio, con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad del proceso. “Queremos evitar cualquier riesgo o narrativa”, precisó Burneo.

Los fiscalizadores estarán desde las 6.00 de la mañana en los locales de votación, con el fin de realizar la fiscalización de todo el acto electoral correspondiente a la instalación de mesa, sufragio y escrutinio.

Al cierre de la jornada, deben velar por el cumplimiento de las normas legales para el repliegue del material electoral, así como de las cédulas de sufragio, hacia los locales de las Oficinas Desconcentradas de Procesos Electorales (ODPE).

Observadores internacionales también supervisarán las votaciones

Esta labor será respaldada por 487 observadores de organizaciones internacionales y cooperantes.

De ese total, 408 observadores corresponden a 30 organizaciones internacionales acreditadas en el país y 79 personas de asistencia a personas acreditadas de los organismos diplomáticos cooperantes.

En cuanto a organismos nacionales, la Asociación Civil Transparencia acreditó a 3675 observadores.

José Alfredo Pérez Duharte, director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del JNE, precisó que el objetivo es asegurar que todo lo que se hace durante el proceso electoral transcurra por los estándares internacionales y por los canales adecuados.

Conteo de votos tomará máximo una hora y media

Tras el cierre de la jornada electoral, comienza el proceso de conteo de votos. Los miembros de mesa deben primero calcular la cantidad total de ciudadanos que emitieron su voto y registrarla en el acta correspondiente, tanto en cifras como en letras. Si se detecta algún error, este puede corregirse en el apartado de observaciones.

Luego se inicia el escrutinio utilizando las hojas borrador del kit electoral, que incluye materiales diferenciados para cada tipo de elección: presidencial, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Durante este procedimiento, la presidenta de mesa anuncia en voz alta cada voto, mientras los otros integrantes anotan los resultados mediante el sistema de “paloteo”.

“Se empieza con el conteo de la elección presidencial. La presidenta va leyendo los votos y el secretario los registra uno a uno”, detalló Betty Luján, vocera de la ONPE. El proceso puede durar entre una hora y una hora y media en mesas con cerca de 250 votantes.

Traslado de votos

Tras el conteo, los resultados serán trasladados a las actas oficiales de escrutinio, que luego son protegidas con láminas de seguridad para evitar cualquier alteración. “Si alguien intenta despegar esta lámina, el acta se destruye, lo que permite evidenciar cualquier intento de manipulación”, precisó Luján.

Las actas se colocarán en sobres especiales y trasladadas al centro de acopio del local de votación, bajo supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones y efectivos de la Policía Nacional. Desde allí, son enviadas a los centros de cómputo para su procesamiento.

JEE está preparado para atender denuncias de supuesto fraude electoral

Posteriormente, tras el anuncio del ganador o de los dos primeros lugares, en caso se presente una denuncia de supuesto fraude, el magistrado en primera instancia del JEE (Jurado Electoral Especial) puede ordenar la revisión de las más de 20 millones de cédulas. “Antes ese proceso tardaba de 6 a 8 horas, en cambio, tras la digitalización de procesos, sólo tomará de una hora a hora y media”, dijo Burneo.

Tal acto es “discrecional y sobre bases causales”, anotó. “Es probable que solo a partir del acta se pueda elaborar una decisión final que no amerite el pedido de cédulas. De no ser así, se garantizará una cadena de custodia de las instancias de la ONPE al JNE para que esta última institución pueda revisarlas en audiencia pública”, detalló.

Insistió en que el JNE solo realizará ello ante una eventual observación o pedidos de nulidad.

35 candidatos presidenciales

Para este proceso electoral, 38 organizaciones políticas lograron inscripción, aunque solo 35 presentaron fórmula presidencial.

Inicialmente, se trataba de 37 candidatos; sin embargo, dos de ellos fallecieron a meses del sufragio. Se trata de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del PTE-Perú, en un accidente de tráfico, y Gilbert Infante, candidato a diputado por Fe en el Perú, quien falleció de un infarto.

Muchos de los partidos que hoy tienen presencia en el Congreso están postulando. Estos son, junto a su respectivo candidato presidencial: Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza para el Progreso (César Acuña), Avanza País (José Williams), Podemos Perú (José Luna Gálvez), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez), Somos Perú (George Forsyth) y el Partido Morado (Mesías Guevara).