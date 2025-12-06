HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Sunarp: promulgan ley que autoriza nueva escala salarial y fijan plazos para su aplicación

Norma aprobada por el Congreso fue publicada en el diario El Peruano. Nueva escala remunerativa para el personal de Sunarp beneficiará a 2.072 trabajadores comprendidos en el régimen del DL 728.

Norma faculta al Ministerio de Economía a establecer una nueva escala salarial para el personal registral. Foto: composición LR/Andina
Norma faculta al Ministerio de Economía a establecer una nueva escala salarial para el personal registral. Foto: composición LR/Andina

Luego de casi dos semanas de su aprobación en el Congreso, el gobierno de José Jerí dispuso la publicación de la ley que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), sujetos a los alcances del régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el artículo 2 de la norma, que lleva la firma de los titulares del Congreso y Poder Ejecutivo, se busca optimizar las condiciones laborales de los empleados y fortalecer el sistema registral a nivel nacional. Esto significa que la Sunarp cumpla de manera eficiente con su objetivo de: inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas, entre otras.

TE RECOMENDAMOS

El impuesto invisible que ENCARECE tu vida: Monopolios y oligopolios en Perú | #ECONOW

PUEDES VER: MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

lr.pe

Además, sus promotores aseguran que la norma garantizará una retribución justa y sostenible, ya que la escala vigente no ha variado desde hace 13 años atrás cuando se emitió el Decreto Supremo 321-2013-EF. Y es que, con estas brechas salariales, la entidad tiene dificultades para retener talento especializado y limitaciones para avanzar en la digitalización y mejora del servicio.

"La actualización de la escala remunerativa de los trabajadores de la Sunarp responde a una serie de cambios normativos y económicos que han impactado en el sector público, pero que no se han reflejado en una mejora de las condiciones salariales de dicha entidad, pese al incremento del costo de vida y la inflación acumulada en el país", rezan el dictamen gestado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de La República.

Como se recuerda, dicha norma fue aprobada el pasado 20 de noviembre por el Pleno del Congreso con 88 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. De acuerdo con la exposición de motivos del texto, la Sunarp posee la capacidad financiera para la actualización de la escala remunerativa de cerca de 2.072 trabajadores bajo el régimen de la actividad privada.

PUEDES VER: Bono para trabajadores del sector público es oficial: beneficiarios y requisitos en la Ley de Presupuesto 2026

lr.pe

Nueva escala salarial para Sunarp: ¿cuáles son los plazos?

Los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 32521 fijan la ruta para la implementación progresiva del incremento remunerativo de los trabajadores de la Sunarp, la cual estará condicionada al cumplimiento de indicadores institucionales de desempeño previamente establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A continuación, se precisa lo siguiente:

  • Se le otorga un plazo de 30 días al MEF para que realice un estudio técnico a efectos de plantear la nueva escala remunerativa. Una vez vencido este periodo y si no se hubiera realizado el análisis encargado, se autoriza a la Sunarp a presentar esta estructura salarial.
  • Concluido el estudio técnico, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días calendario para proceder con la aprobación de la escala remunerativa dirigida a los trabajadores de la Sunarp, la cual deberá ser refrendada mediante Decreto Supremo del MEF.

De acuerdo con la primera disposición complementaria final, la implementación de la norma se financiará con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp, sin la necesidad de demandar recursos adicionales al Tesoro Público. También, se exceptúa a dicha entidad de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la Ley de Presupuesto Público 2026.

Notas relacionadas
Congreso aprueba nueva escala salarial para la Sunarp: estos son los plazos para su implementación

Congreso aprueba nueva escala salarial para la Sunarp: estos son los plazos para su implementación

LEER MÁS
Sunarp con CAS: promulgan ley que autoriza el pase progresivo al régimen laboral 728

Sunarp con CAS: promulgan ley que autoriza el pase progresivo al régimen laboral 728

LEER MÁS
SUNARP amplía la presentación electrónica para títulos COFOPRI: así puedes agilizar la formalización de tu predio en 2025

SUNARP amplía la presentación electrónica para títulos COFOPRI: así puedes agilizar la formalización de tu predio en 2025

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

LEER MÁS
Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos incluidos en la Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos incluidos en la Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Economía

El paso clave del cronograma AFP para incrementar el monto de tu retiro a más de 21.400 soles, según la SBS

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025