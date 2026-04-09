HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¿Cierres de campaña: puro show político? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Crimen contra ciudadana paraguaya sería parte de una red de trata de personas y extorsión en Cusco

El asesinato ocurrió en un hostal de la avenida Costanera, donde la Policía detectó indicios de explotación sexual y cobros ilegales a mujeres que ejercían el meretricio.

El asesinato sería parte de una red criminal de trata de personas y extorsión
El asesinato sería parte de una red criminal de trata de personas y extorsión | Luis Álvarez

Un presunto caso de trata de personas y extorsión viene siendo investigado por la Policía Nacional tras el asesinato de la ciudadana paraguaya Deysi G. M. (30), ocurrido la noche del Viernes Santo en un hospedaje ubicado en la avenida Costanera, cerca del terminal terrestre de Cusco. El hecho se registró cuando un sujeto ingresó al establecimiento y realizó varios disparos en el interior.

Según el coronel PNP Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco, la víctima había coordinado previamente el ingreso de su atacante. “La fallecida ha autorizado el ingreso de este sujeto, se ha comunicado con este sujeto y le ha indicado a la recepcionista que lo dejara ingresar”, precisó la autoridad policial.

TE RECOMENDAMOS

¿QUIÉN ES ROBERTO SÁNCHEZ? Y LAS MENTIRAS DE KEIKO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Suboficial PNP muere tras disparo dentro de unidad policial en Arequipa: detuvieron a compañero

lr.pe

Hospedaje bajo sospecha

Las investigaciones revelan que en el hospedaje no solo se encontraba la víctima, sino al menos otra mujer en similares condiciones, ambas dedicadas al meretricio. Según la Policía, esta actividad se realizaba con pleno conocimiento de la administración del local, que incluso habría recibido pagos por permitir el ingreso de clientes.

Además, cámaras de seguridad registraron la huida del sospechoso, quien antes de escapar realizó disparos contra la puerta del estacionamiento del hospedaje.

De acuerdo con las primeras diligencias, el presunto autor del crimen sería de nacionalidad venezolana y ya se encuentra plenamente identificado por las autoridades.

PUEDES VER: Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

lr.pe

Presunta red de trata de personas

En ese contexto, el coronel Poma advirtió que el caso podría estar vinculado a redes que operan bajo esquemas de control y cobro a mujeres en situación de vulnerabilidad. “Estas personas tienen quienes los cuidan y lógicamente tienen que pagarles a esas personas. Cuando incumplen, a veces suceden estos casos”, explicó.

Como parte de las diligencias, la Policía logró identificar el vehículo utilizado por el presunto autor, así como intervenir al propietario y a la persona que facilitó el alquiler.

Además, se detuvo a tres personas: la pareja del principal sospechoso y dos trabajadores del hospedaje, entre ellos la recepcionista y la encargada del local. Las investigaciones continúan para dar con su ubicación y esclarecer completamente los hechos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Suboficial PNP muere al caer de quinto piso en comisaría de Cusco tras incidente en discoteca

Suboficial PNP muere al caer de quinto piso en comisaría de Cusco tras incidente en discoteca

LEER MÁS
Cusco: candidatos al Senado y Diputados para Elecciones 2026

Cusco: candidatos al Senado y Diputados para Elecciones 2026

LEER MÁS
Capturan a policía que transportaba droga en Cusco valorizada en más de US$ 5 millones

Capturan a policía que transportaba droga en Cusco valorizada en más de US$ 5 millones

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

LEER MÁS
Joven veterinaria quedó en coma tras accidente rumbo al nevado Rajuntay: su padre falleció y familia exigen justicia

Joven veterinaria quedó en coma tras accidente rumbo al nevado Rajuntay: su padre falleció y familia exigen justicia

LEER MÁS
Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras impacto de auto contra la puerta de su vivienda en Chorrillos: "Salía a poner la llave"

Mujer pierde la vida tras impacto de auto contra la puerta de su vivienda en Chorrillos: "Salía a poner la llave"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandra Baigorria reaparece tras someterse a retoque estético en plena crisis con Said Palao y muestra los resultados

Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: lista completa de canciones que sonarán en Perú, México, Colombia, Argentina y Chile

Sociedad

Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

Caso Espinar: radiografía del conflicto entre autoridades, sociedad civil y la minera Antapaccay

Fin de la confrontación: Sunarp le da la razón a Miraflores y ratifica su titularidad sobre el Mercado Municipal N.º 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Callao en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025