Crimen contra ciudadana paraguaya sería parte de una red de trata de personas y extorsión en Cusco

El asesinato sería parte de una red criminal de trata de personas y extorsión | Luis Álvarez

El asesinato sería parte de una red criminal de trata de personas y extorsión | Luis Álvarez

Un presunto caso de trata de personas y extorsión viene siendo investigado por la Policía Nacional tras el asesinato de la ciudadana paraguaya Deysi G. M. (30), ocurrido la noche del Viernes Santo en un hospedaje ubicado en la avenida Costanera, cerca del terminal terrestre de Cusco. El hecho se registró cuando un sujeto ingresó al establecimiento y realizó varios disparos en el interior.

Según el coronel PNP Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco, la víctima había coordinado previamente el ingreso de su atacante. “La fallecida ha autorizado el ingreso de este sujeto, se ha comunicado con este sujeto y le ha indicado a la recepcionista que lo dejara ingresar”, precisó la autoridad policial.

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Hospedaje bajo sospecha

Las investigaciones revelan que en el hospedaje no solo se encontraba la víctima, sino al menos otra mujer en similares condiciones, ambas dedicadas al meretricio. Según la Policía, esta actividad se realizaba con pleno conocimiento de la administración del local, que incluso habría recibido pagos por permitir el ingreso de clientes.

Además, cámaras de seguridad registraron la huida del sospechoso, quien antes de escapar realizó disparos contra la puerta del estacionamiento del hospedaje.

De acuerdo con las primeras diligencias, el presunto autor del crimen sería de nacionalidad venezolana y ya se encuentra plenamente identificado por las autoridades.

Presunta red de trata de personas

En ese contexto, el coronel Poma advirtió que el caso podría estar vinculado a redes que operan bajo esquemas de control y cobro a mujeres en situación de vulnerabilidad. “Estas personas tienen quienes los cuidan y lógicamente tienen que pagarles a esas personas. Cuando incumplen, a veces suceden estos casos”, explicó.

Como parte de las diligencias, la Policía logró identificar el vehículo utilizado por el presunto autor, así como intervenir al propietario y a la persona que facilitó el alquiler.

Además, se detuvo a tres personas: la pareja del principal sospechoso y dos trabajadores del hospedaje, entre ellos la recepcionista y la encargada del local. Las investigaciones continúan para dar con su ubicación y esclarecer completamente los hechos.

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