Confirman dos casos de sarampión en Puno y se declara alerta sanitaria en toda la región

Los pacientes detectados con el mal ya son atendidos por especialistas. | Foto: Difusión

Los pacientes detectados con el mal ya son atendidos por especialistas. | Foto: Difusión

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno declaró alerta sanitaria en todo el departamento, principalmente en San Ramón y Sandia, tras confirmarse la existencia de dos casos de sarampión dentro de estas provincias. La medida fue anunciada este 3 de abril durante una conferencia de prensa.

Según indicaron las autoridades, los contagios fueron detectados de forma oportuna y actualmente se desarrollan acciones de vigilancia, control y vacunación para evitar la propagación del virus.

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Dos casos de sarampión en Puno

Los afectados son una joven de 20 años y un menor de cuatro, ambos procedentes del distrito de San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia.

De acuerdo con RPP, la mujer se habría contagiado en Juliaca y recibe tratamiento en la ciudad de Lima; mientras que la infección del niño —quien no contaría con antecedentes de vacunación contra la enfermedad— se confirmó en el Hospital Carlos Monge Medrano, ubicado en la ciudad de Juliaca, provincia de San Ramón.

Adoptan medidas inmediatas

La Diresa Puno informó que se han desplegado brigadas en toda la región para realizar un barrido casa por casa, con énfasis en la protección de los niños, el grupo más vulnerable frente a este mal.

Asimismo, señalaron que las acciones incluirán la búsqueda activa de posibles contagiados, así como la identificación de contactos y vacunación en establecimientos de salud, instituciones educativas y a nivel comunitario.

Un padecimiento altamente contagioso

Según el Ministerio de Salud, el sarampión es una enfermedad viral que puede propagarse rápidamente en personas no vacunadas, a través de la tos, estornudo, contacto con infectados o secreciones nasales. De acuerdo con especialistas, un solo caso puede contagiar hasta a 18 personas susceptibles.

Entre los síntomas se encuentran la tos, malestar general, ojos vidriosos, fiebre y erupciones en la piel. Los menores de 5 años son el grupo más vulnerable y pueden presentar complicaciones graves como neumonía, que pondrían en riesgo su vida.

Ante su aparición, las autoridades recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano. “La medida más eficaz de prevención es la vacunación, que se encuentra disponible de manera gratuita”, expresaron.

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