Cómo dormir protege tu corazón: descubre qué posiciones reducen la carga cardíaca y cuáles aumentan el riesgo

La calidad del sueño y horarios regulares son esenciales para proteger el corazón de enfermedades. | Foto: Dall-E

La calidad del sueño y horarios regulares son esenciales para proteger el corazón de enfermedades. | Foto: Dall-E

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La posición al dormir puede influir mucho más de lo que parece en la salud cardiovascular. Aunque para muchas personas se trata solo de una cuestión de comodidad, cardiólogos advierten que determinadas posturas modifican el esfuerzo que realiza el corazón durante el descanso, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, apnea del sueño u otras afecciones previas.

Diversas investigaciones, incluido un estudio con más de 5.800 personas seguidas durante 15 años, sugieren que pequeños cambios en los hábitos nocturnos pueden impactar en el riesgo cardiovascular. Además de la postura, factores como la cantidad de horas dormidas y la regularidad del sueño también desempeñan un papel clave en la protección del sistema cardíaco.

¿Qué posiciones reducen la carga cardíaca?

Algunas posturas podrían favorecer un descanso más cómodo para personas con problemas cardiovasculares o reducir ciertas exigencias sobre el organismo durante la noche.

Dormir del lado derecho

Según el cardiólogo Cheng-Han Chen, esta posición suele ser mejor tolerada por personas con insuficiencia cardíaca. Alivia parcialmente la presión sobre las cavidades cardíacas y puede facilitar la función de bombeo.

Según el cardiólogo Cheng-Han Chen, esta posición suele ser mejor tolerada por personas con insuficiencia cardíaca. Alivia parcialmente la presión sobre las cavidades cardíacas y puede facilitar la función de bombeo. Dormir de lado (en ciertos casos clínicos)

Especialistas como Catherine Weinberg señalan que dormir de lado puede modificar las fuerzas mecánicas y el flujo sanguíneo alrededor del corazón. En algunos pacientes, esta postura resulta más confortable que dormir boca arriba.

Especialistas como Catherine Weinberg señalan que dormir de lado puede modificar las fuerzas mecánicas y el flujo sanguíneo alrededor del corazón. En algunos pacientes, esta postura resulta más confortable que dormir boca arriba. Mantener una postura estable acompañada de sueño regular

Más allá de la posición específica, los expertos recomiendan dormir entre siete y nueve horas por noche y sostener horarios constantes. Un descanso ordenado ayuda a disminuir riesgos asociados a hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular.

¿Cuáles son las posiciones que aumentan el riesgo?

Ciertas posturas podrían agravar problemas existentes o favorecer condiciones vinculadas al daño cardiovascular.