Cómo dormir protege tu corazón: descubre qué posiciones reducen la carga cardíaca y cuáles aumentan el riesgo
La postura al dormir puede afectar la salud cardiovascular, especialmente en personas con insuficiencia cardíaca y apnea del sueño.
- Nepal utiliza toneladas de residuos plásticos para construir carreteras más ecológicas, duraderas y resistentes a la humedad
- India invertirá más de US$5.000 millones en un canal de 221 km para unir ríos y combatir la sequía extrema, al estilo de China
La posición al dormir puede influir mucho más de lo que parece en la salud cardiovascular. Aunque para muchas personas se trata solo de una cuestión de comodidad, cardiólogos advierten que determinadas posturas modifican el esfuerzo que realiza el corazón durante el descanso, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, apnea del sueño u otras afecciones previas.
Diversas investigaciones, incluido un estudio con más de 5.800 personas seguidas durante 15 años, sugieren que pequeños cambios en los hábitos nocturnos pueden impactar en el riesgo cardiovascular. Además de la postura, factores como la cantidad de horas dormidas y la regularidad del sueño también desempeñan un papel clave en la protección del sistema cardíaco.
PUEDES VER: Descubre el truco casero con papel aluminio que protege tus cajones de cocina: evita humedad, grasa y hongos en minutos
¿Qué posiciones reducen la carga cardíaca?
Algunas posturas podrían favorecer un descanso más cómodo para personas con problemas cardiovasculares o reducir ciertas exigencias sobre el organismo durante la noche.
- Dormir del lado derecho
Según el cardiólogo Cheng-Han Chen, esta posición suele ser mejor tolerada por personas con insuficiencia cardíaca. Alivia parcialmente la presión sobre las cavidades cardíacas y puede facilitar la función de bombeo.
- Dormir de lado (en ciertos casos clínicos)
Especialistas como Catherine Weinberg señalan que dormir de lado puede modificar las fuerzas mecánicas y el flujo sanguíneo alrededor del corazón. En algunos pacientes, esta postura resulta más confortable que dormir boca arriba.
- Mantener una postura estable acompañada de sueño regular
Más allá de la posición específica, los expertos recomiendan dormir entre siete y nueve horas por noche y sostener horarios constantes. Un descanso ordenado ayuda a disminuir riesgos asociados a hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular.
PUEDES VER: ¿Por qué los conquistadores españoles no comían pescado crudo en Perú? Descubre el secreto histórico detrás del ceviche
¿Cuáles son las posiciones que aumentan el riesgo?
Ciertas posturas podrían agravar problemas existentes o favorecer condiciones vinculadas al daño cardiovascular.
- Dormir boca arriba
Esta posición concentra una de las mayores alertas clínicas, sobre todo en personas con apnea obstructiva del sueño. Al acostarse en posición supina, la lengua y los tejidos de la garganta pueden desplazarse hacia atrás, dificultando la respiración y aumentando la carga sobre el corazón.
- Dormir del lado izquierdo en personas con insuficiencia cardíaca
Debido a que el corazón se encuentra ligeramente orientado hacia el lado izquierdo del tórax, esta postura puede ejercer una presión adicional sobre sus cavidades. Aunque suele ser irrelevante para personas sanas, algunos pacientes cardíacos reportan mayor incomodidad o dificultad para respirar.
- Dormir poco o con horarios irregulares
Aunque no se trata estrictamente de una postura, los especialistas consideran este hábito uno de los factores de mayor riesgo. Dormir menos de siete horas, más de nueve o variar constantemente la hora de acostarse se asocia con un mayor peligro de fibrilación auricular, infarto y accidente cerebrovascular.