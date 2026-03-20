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Cierran 16 boticas por vender medicamentos vencidos en Lima Metropolitana: cuatro personas fueron detenidas

Los locales funcionaban en Cercado de Lima, San Martín de Porres, Ate y Villa María del Triunfo. En algunos casos, operaban sin autorización sanitaria y no se encontró al personal requerido.

Negocios fueron clausurados por Digemid y direcciones de salud de Lima Metropolitana.
Negocios fueron clausurados por Digemid y direcciones de salud de Lima Metropolitana. | Foto: Minsa

Las autoridades cerraron 16 boticas en Lima Metropolitana tras detectar que vendían medicamentos y dispositivos médicos vencidos, falsificados, sin registro sanitario y en mal estado de conservación, poniendo en riesgo la vida de las personas. Además, cuatro ciudadanos fueron detenidos como parte de esta intervención.

La supervisión, ejecutada de manera simultánea en los distritos de Cercado de Lima, San Martín de Porres, Ate y Villa María del Triunfo, estuvo a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Minsa y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, Sur, Norte y Este.

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Productos defectuosos y áreas sin personal

La jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, Vanessa Brigada, detalló que cinco establecimientos fueron clausurados en la cuadra 6 del jirón Chancay (Cercado de Lima) por tener vencidas agujas para inyecciones y aerocámaras para inhalador, que se utilizan en el tratamiento del asma. Asimismo, se les halló aparatos médicos almacenados a altas temperaturas y en lugares sucios, además de vinagre Bully falsificado.

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En otros cuatro locales en San Martín de Porres, los agentes no encontraron al farmacéutico responsable, razón por la que se procedió con su cierre. Estos son “El Pacífico”, ubicado en la cuadra 6 de la Av. Zarumilla, “Hogar y Salud” en la Av. Tomás Valle, y “América” y “Mi Ahorro” en las cuadras 2 y 5 de la Av. Eduardo de Habich, respectivamente.

Durante la inspección, se encontró productos vencidos y otros falsificados.

Durante la inspección, se encontró productos vencidos y otros falsificados.

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Informales detectados

Por otro lado, en Ate, se puso fin a cuatro negocios: Botica Farmabiotic, localizada en calle La Esperanza 515; Botica y Bazar, en la Av. La Esperanza 99; Librería Bazar, en la Av. Alfonso Ugarte Mz. C, Lt. 10, Asoc. 1 de enero; y Botica D&L Farma, ubicada en asentamiento humano San Antonio Mz. B, Lt. 21. El motivo fue que operaban sin autorización sanitaria, carecían de director técnico y comercializaban productos, sujetos a venta con receta médica, sin exigir la presentación de este documento.

Finalmente, en los alrededores del mercado Cooperativo San Gabriel, en Villa el Salvador, la medida de fuerza se impuso contra Botica Joven (Jr. San Eugenio 180), Duo Farma (Jr. San Antonio 315) y G y F (Jr. San Eugenio 178), los cuales no contaban con autorización sanitaria ni con la presencia del farmacéutico responsable de su dirección técnica.

Reporte de casos

Brigada adelantó que los operativos seguirán realizándose de forma inopinada y permanente en todo el país, en coordinación con las entidades respectivas. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede denunciar el comercio ilegal de medicamentos ingresando al portal web de la Digemid, y así contribuir en la lucha contra este flagelo que atenta contra la salud pública.

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