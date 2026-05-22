Conmoción en Piura tras atentado contra alcalde de Veintiséis de Octubre
Vecinos y autoridades de Veintiséis de Octubre solicitaron duelo distrital y exigieron justicia tras el fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre Calle.
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La comunidad de Veintiséis de Octubre y distintos sectores de Piura afrontan días difíciles tras el fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, de 44 años. Vecinos, dirigentes y autoridades locales lo recuerdan como una figura cercana a la población y comprometida con las necesidades del distrito.
Febre Calle estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y construyó una carrera vinculada a la gestión pública. Entre sus últimas actividades destacaron la inauguración de obras en el asentamiento humano Aledaños Kurt Beer y la entrega de un parque en Los Ficus II Etapa.
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Vecinos de Veintiséis de Octubre piden duelo distrital y justicia
La noticia generó muestras de solidaridad en Piura. Desde distintos sectores de Veintiséis de Octubre se solicita que se declare duelo distrital por tres días como homenaje a la autoridad y en señal de respeto a su memoria.
También se exigió una investigación para identificar a los responsables del crimen. Asimismo, advirtieron que la inseguridad continúa golpeando a Piura y que este caso ha dejado en luto a toda la región. Vecinos ya anuncian vigilias y movilizaciones para pedir justicia.
Desde La República expresamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de Víctor Hugo Febre Calle, así como a toda la comunidad de Veintiséis de Octubre.