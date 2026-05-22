Descubre el truco casero con papel aluminio que protege tus cajones de cocina: evita humedad, grasa y hongos en minutos

El papel aluminio se ha convertido en un aliado para proteger los cajones de cocina, evitando la humedad y suciedad. | Foto: Dall-E

El papel aluminio se ha convertido en un aliado para proteger los cajones de cocina, evitando la humedad y suciedad. | Foto: Dall-E

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El papel aluminio no solo sirve para conservar alimentos o cocinar en el horno. En los últimos años, este producto se convirtió en uno de los trucos caseros más utilizados para proteger los muebles de cocina de la humedad, la grasa y el desgaste provocado por el uso diario. Su aplicación en cajones y alacenas ayuda a mantener las superficies más limpias y facilita la higiene del hogar sin gastar demasiado dinero.

Los cajones de cocina suelen acumular migas, restos de aceite, especias y vapor generado durante la cocción. Con el tiempo, estos factores pueden deteriorar la madera, provocar manchas e incluso favorecer la aparición de hongos. Frente a este problema, muchas personas comenzaron a colocar láminas de papel aluminio en la base de los muebles para crear una barrera protectora práctica y fácil de reemplazar.

¿Para qué sirve el papel aluminio en los cajones de cocina?

El papel aluminio funciona como una capa aislante que evita que la humedad y la suciedad entren en contacto directo con la superficie del cajón. Esto resulta especialmente útil en sectores cercanos al horno o la pileta, donde el vapor suele acumularse con mayor facilidad.

Gracias a esta protección, los muebles pueden conservarse en mejor estado durante más tiempo y disminuir el riesgo de manchas, deformaciones o malos olores.

Otro de sus beneficios más valorados es la facilidad de limpieza. Cuando se derrama aceite o caen restos de comida, no es necesario lavar todo el interior del cajón: basta con retirar la lámina usada y colocar una nueva.

Además, especialistas recomiendan cambiar el aluminio cuando esté roto, arrugado o húmedo, ya que, si retiene agua debajo, podría generar la aparición de bacterias y hongos en lugar de prevenirlos.

¿Cómo poner el papel aluminio en los cajones?

Aplicar este truco casero es sencillo y no requiere herramientas especiales ni adhesivos.