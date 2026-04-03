Roberto Sánchez no lidera intención de voto presidencial en el sur del país: encuestadora no está avalada por el JNE

LO FALSO:

Roberto Sánchez lidera la intención de voto presidencial en el sur del país.

LO VERDADERO:

Market Report SAC, la firma que realizó el estudio, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tampoco tiene RUC.

La información viralizada no coincide con los resultados más recientes de entidades como IEP, CPI e Ipsos. En ellos, se indica que Alfonso López Chau es quien encabeza la intención de voto en el sur del país, no Sánchez.

En redes sociales se ha difundido una encuesta que asegura que Roberto Sánchez ocupa el primer lugar de intención de voto presidencial en el sur de Perú. No obstante, Market Report SAC, autor del material, carece de respaldo legal porque no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tampoco en la Sunat. Finalmente, los resultados difieren de los de firmas reconocidas como IEP, CPI e Ipsos, en los que se muestra a Alfonso López Chau liderando la zona, no a Sánchez.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un estudio en el que se afirma que Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por el partido Juntos por el Perú, encabeza la intención de voto en el sur del país con 23%.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con más interacción en la plataforma alcanzó las 2.100 reacciones, 484 comentarios y 797 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El estudio es atribuido a la encuestadora Market Report SAC, cuyo logotipo figura en la parte superior izquierda de la imagen. No obstante, al verificar en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones, listado de personas naturales y jurídicas autorizadas para elaborar y difundir sondeos electorales en el país, no se encontró ninguna inscripción a su nombre.

Market Report SAC no figura en el registro del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

De igual manera, el nombre de la firma fue buscado en el RUC de la Sunat. Sin embargo, tampoco se encontraron coincidencias.

No se halla registro de Market Report SAC en la Sunat. Foto: Sunat

Por último, de acuerdo con los estudios más recientes difundidos por firmas de confianza como IEP, CPI e Ipsos, el candidato que lidera la intención de voto en el sur del país es Alfonso López Chau con un promedio de 13,3%. Roberto Sánchez, por su parte, se encuentra en posiciones inferiores con una media de 6%.

Intención de voto presidencial en el sur del país según IEP (información actualizada al 3 de abril de 2026). Foto: IEP

Intención de voto presidencial en el sur del país según CPI (información actualizada al 3 de abril de 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial en el sur del país según Ipsos (información actualizada al 3 de abril de 2026). Foto: Ipsos

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha compartido una encuesta que posiciona a Roberto Sánchez en el primer lugar de intención de voto presidencial al sur del Perú; sin embargo, es falsa. El estudio se atribuye a una entidad que no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE y tampoco figura en la Sunat. Además, sus resultados difieren de los de firmas reconocidas como IEP, CPI e Ipsos, en los que Sánchez se ubica en posiciones inferiores y no liderando las listas.

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