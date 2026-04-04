Universitario se pronunció tras incidente en estadio de Alianza Lima previo al clásico: "Hacemos un llamado a todos nuestros hinchas"

Luego del lamentable incidente ocurrido en el estadio de Alianza Lima, el cual dejó varios heridos y la pérdida de una vida, Universitario se pronunció acerca de este hecho previo al clásico del fútbol peruano de este sábado 4 de abril. El club crema expresó su solidaridad e hizo un llamado a su hinchada para vivir el encuentro con la responsabilidad que corresponde.

El comunicado fue compartido a través de sus redes sociales donde menciona lo siguiente: "En ese contexto, y con miras al encuentro a disputarse hoy sábado 4 de abril en Estadio Monumental U, hacemos un llamado a todos nuestros hinchas a vivir jornada con responsabilidad, respeto y compromiso", indicó el club.

Comunicado de Universitario. Foto: Universitario/X

Universitario se pronunció tras incidente en estadio de Alianza Lima previo al clásico

La ‘U’ lamentó lo ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ y expresó sus deseos de mejora a las personas que se encuentran hospitalizadas. "El Club Universitario de Deportes expresa su solidaridad con las personas afectadas tras los hechos ocurridos en las horas previas al clásico del fútbol peruano. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos", menciona la institución crema.

De igual forma, recalcaron que este partido solo pueden estar presente los hinchas del equipo local, es decir, Universitario. Por último, pidieron que se aliente al equipo de manera responsable para que todo se desarrolle de la mejor forma posible “El Club recuerda que el ingreso al estadio es únicamente para hinchada local, conforme a las disposiciones de las autoridades", indicaron en el comunicado

¿A qué hora se juega el Universitario vs Alianza Lima?

El duelo entre cremas y blanquiazules está programado para hoy sábado 4 de abril en el Estadio Monumental. El horario de inicio es a las 8.00 p. m. siendo el partido más atractivo de la jornada 9 del Torneo Apertura.