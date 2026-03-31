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Emergencia en Machu Picchu: ruta por Hidroeléctrica tardará hasta 15 días en ser rehabilitada por huaico

El alcalde de Machu Picchu informó que el huaico afectó un tramo clave por el que transitan hasta 400 turistas al día, mientras la ruta principal por Ollantaytambo opera con normalidad.

Deslizamiento en Machu Picchu deja ruta alterna clave para turistas inoperativa
Deslizamiento en Machu Picchu deja ruta alterna clave para turistas inoperativa | Difusión

Un huaico registrado la madrugada del lunes 30 de marzo en el sector de Mándor, en Machu Picchu, provincia de Urubamba, en Cusco, dejó seriamente afectada la vía férrea en el tramo Hidroeléctrica–Machu Picchu Pueblo. Su rehabilitación demandaría entre 10 y 15 días, según informó el alcalde distrital Elvis La Torre Uñacori.

La autoridad precisó que el deslizamiento, provocado por intensas lluvias, arrasó aproximadamente 400 metros de la línea férrea a la altura del kilómetro 115+200. Esto afectó una ruta alterna clave utilizada diariamente por entre 300 y 400 turistas que se dirigen a la ciudadela inca.

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Ruta alterna afectada

Ante la emergencia, la municipalidad activó su plataforma de gestión de riesgos y, en coordinación con la empresa privada, desplazó cuadrillas y maquinaria pesada para atender la zona. Asimismo, habilitó pasos provisionales con estructuras artesanales para permitir el tránsito peatonal bajo estrictas medidas de seguridad.

El alcalde recomendó a los visitantes transitar únicamente en horarios autorizados y con presencia de personal municipal, y evitar el paso durante la noche para reducir riesgos. También se dispuso vigilancia permanente en el sector mientras duren los trabajos de rehabilitación.

La Torre remarcó que, pese a esta afectación, la ruta principal Cusco–Ollantaytambo–Machu Picchu se encuentra completamente operativa, lo que garantiza el acceso regular de turistas a través del servicio ferroviario habitual.

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