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Delincuentes vacían licorería y roban S/250,000 en mercadería en Cercado de Lima: ahora extorsionan al dueño para devolverle camión hurtado

Los delincuentes ingresaron al local en una mototaxi y utilizaron una escalera para acceder al interior, donde permanecieron más de cuatro horas.

Sujetos treparon el portón y subieron al techo con la ayuda de una escalera.
Sujetos treparon el portón y subieron al techo con la ayuda de una escalera. | Foto: composición LR

En el Cercado de Lima, un grupo de delincuentes perpetró un robo en una licorería, donde sustrajo mercadería valorizada en S/250,000, además de vehículos de carga pertenecientes al negocio. El hecho ocurrió durante la madrugada y fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron el accionar de los implicados.

Según las imágenes, al menos tres sujetos llegaron al local a bordo de una mototaxi, transportando una escalera de madera que utilizaron para acceder al interior. Uno de ellos trepó el portón y el techo, y una vez dentro, empleó una cizalla para romper los candados y facilitar el ingreso de sus cómplices.

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Delincuentes sustraen camiones y miniván de trabajo

Los implicados permanecieron en el interior del establecimiento por más de cuatro horas, tiempo durante el cual retiraron no solo productos, sino también se apoderaron de vehículos de trabajo, entre ellos camiones y una miniván utilizados por la empresa, valorizados en más de S/130.000. Durante todo el atraco, los sujetos mantuvieron el rostro cubierto con gorras y mascarillas para evitar ser identificados.

“Como se ve en las imágenes (se llevaron) wisky, cajas de cerveza, tragos cortos, pero supera más de S/250.000 en mercadería. (En el caso del valor de los aautos) estamos hablando de S/130.000 en adelante. Primero se llevan la minivan y luego el camión. Luego tienen la desfachatez de regresar nuevamente con el camión, con el triciclo y todos los medios de carga”, señaló uno de los propietarios afectados.

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lr.pe

Extorsionan a dueño y exigen pago para devolver los camiones hurtados

Tras el robo, uno de los propietarios del negocio comenzó a recibir mensajes extorsivos en los que los delincuentes le exigían el pago de una suma de dinero a cambio de devolver los vehículos sustraídos. Las autoridades han iniciado las investigaciones para dar con los responsables.

“Hace un momento hemos recibido una llamada pidiéndonos una cantidad de dinero para el tema del camión. Fue algo sorpresivo, lo que más quiero ahorita es recuperar mi medio de trabajo que son los dos vehículos”, señaló.

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