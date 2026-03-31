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Sociedad

Habilitarán buses eléctricos gratuitos para recorrer las 7 iglesias este Jueves Santo en San Isidro

El servicio funcionará por la tarde con unidades sostenibles y apoyo de seguridad para facilitar la movilidad de los asistentes durante la festividad.

La movilidad estará disponible tanto para residentes como para vecinos de otros distritos de Lima.
La movilidad estará disponible tanto para residentes como para vecinos de otros distritos de Lima. | Foto: Andina

La Municipalidad de San Isidro anunció que este jueves 2 de abril se implementará un servicio gratuito de buses eléctricos para facilitar el tradicional recorrido de las siete iglesias durante Semana Santa. La iniciativa estará disponible entre las 5:00 p.m. y las 10:00 p.m., permitiendo que vecinos y visitantes participen de esta práctica religiosa en condiciones de orden y seguridad.

El servicio contará con seis unidades del sistema “Expreso San Isidro”, las cuales cubrirán el circuito establecido dentro del distrito. Según lo informado, el objetivo es mejorar la accesibilidad durante esta fecha, promoviendo la participación ciudadana sin costo y con apoyo logístico en puntos clave del recorrido.

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Buses eléctricos gratis: cómo acceder al servicio especial por Semana Santa en San Isidro

Los usuarios podrán sumarse al recorrido acercándose directamente a cualquiera de las iglesias incluidas en la ruta, desde donde podrán iniciar el recorrido. No se requiere inscripción previa, ya que el acceso será libre durante el horario establecido por la comuna.

Durante la jornada, el desplazamiento estará supervisado por personal de Serenazgo e inspectores de tránsito, quienes garantizarán el orden y el flujo adecuado de los participantes. Además, se priorizará el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad, con el fin de asegurar condiciones inclusivas en el desarrollo de la actividad.

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Las siete parroquias incluidas en el tradicional recorrido religioso del Jueves Santo

El circuito contempla siete templos representativos del distrito, integrando espacios de culto que forman parte de esta tradición religiosa. Entre ellos se encuentran la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Felipe Apóstol, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Salud, Santa Mónica, Santa María Reina y Nuestra Señora de Belén.

Este recorrido es una de las manifestaciones más extendidas durante Semana Santa y convoca cada año a numerosos fieles. Con la implementación de buses eléctricos, la municipalidad busca combinar esta práctica con alternativas de movilidad sostenible, facilitando el acceso y promoviendo una experiencia organizada durante una fecha de alta concurrencia en la ciudad.

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