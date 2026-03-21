Se reduce 8.71% los homicidios, pero sigue la violencia por extorsión y sicariato

Hay una significativa reducción de los homicidios, según el Sinadef.

Hay una significativa reducción de los homicidios, según el Sinadef.

El Gobierno, a través del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinaef), presentó un balance preliminar y destacó una reducción significativa en los homicidios del 8,71% con respecto al 2025.

Sin embargo, las extorsiones y el sicariato persisten en diversos sectores de Lima Metropolitana, el Callao y ciudades como La Libertad e Ica, lo cual evidencia que las recientes medidas de seguridad no han contenido la violencia de las bandas.

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Pese a la baja de los homicidios, “esa brecha se ha venido acortando debido a una tendencia creciente entre febrero y marzo del 2026”, sostiene el analista de datos, Juan Carbajal.

La presencia de grupos criminales, nacionales y extranjeros, es considerada responsable en gran medida de los homicidios.

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De acuerdo a los datos oficiales del Sinadef, entre el 01 de enero y el 19 de marzo del año 2026, se han registrado 461 homicidios. De ellos, 329 (71.4%) fueron por proyectil de armas de fuego. Esta cifra es inferior en 8.71% con respecto a los 505 homicidios registrados en el mismo periodo del 2025. En este último rango hubo 362 (71.7%) muertos por proyectil de armas de fuego.

Carbajal manifiesta que tal reducción en el mes de enero del 2026 con respecto al mes de enero del 2025 era del 15.46%.

“Tras casi 80 días del presente año se denota que tal brecha (reducción) se viene acortando debido a que durante los meses de febrero y marzo del año 2026 el promedio diario ha venido aumentando”, indica el especialista.

Y es que, cabe precisar que en los registros del Sinadef, en cuanto a las muertes violentas existe la clasificación de ‘ignoradas/se desconoce’ las cuales, de acuerdo a la última actualización de la base de datos del Sinadef, existen 63 registros de muertes violentas causadas por proyectil de arma de fuego en lo que va del año 2026, con lo cual el registro actual de homicidios que es de 461 sería aún mayor a 500 de sincerarse tales registros de ‘ignoradas/se desconoce.

Esta última semana, luego del asesinato del chofer Jorge Luis Félix Vargas y sus pasajeras, Olinda Quispe y Asunción Quispe, que viajaban en una combi por San Juan de Miraflores, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que los homicidios a nivel nacional descendieron un 9.2 % en lo que va de 2026, en comparación con el mismo periodo de los últimos tres años.

Incluso enfatizó que la extorsión también muestra una caída del 36%.

Sobre este punto, el ingeniero electrónico, Juan Carbajal sostiene que, el Ministerio Público, entre enero y febrero del 2026, registró 3.896 denuncias por extorsión a nivel nacional.

Sin embargo, aclaró que la Policía Nacional, por medio del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) sólo registró 2,438. “Se percibe una cantidad de 1,458 denuncias por extorsión no registradas por la PNP en el Sidpol, lo cual denota un desfase del 60% con respecto a los registros del Ministerio Público”, analiza Carbajal.

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Esta semana un informe publicado por InSight Crime, un centro especializado en el análisis de crimen organizado, consolidó a Ecuador como el país más violento de América Latina en 2025. El segundo lugar fue para Colombia y el tercero, para Honduras.

Pero mostraron su preocupación por otros países latinoamericanos en los que más de incrementó la tasa de homicidios, entre los que está nuestro país: Guyana (10,5%), Perú (9%) y Guatemala (8%), “aunque no significa que sean los más violentos”.

En el caso peruano, el incremento en la tasa de homicidios de 6,0 a 6,5 en 2025 guarda relación con la proliferación de la extorsión y el actuar de estructuras criminales, padecida, en especial, por el gremio de transportistas.

“Los casos de otros tipos de extorsión, como los préstamos gota a gota, también han ido en aumento y son un importante motor de la inseguridad”, analiza InSight Crime.