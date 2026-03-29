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Sociedad

Incautan una tonelada y media de marihuana Creepy, ocultas en vigas metálicas

Operación conjunta fue ejecutada en el distrito de Aguas Verdes, región Tumbes. Cargamento está cotizado en más de 5.5 millones de dólares en el mercado negro internacional. Policía está tras los pasos de una mafia transnacional.

Cargamento de marihuana Creepy incautada en Aguas Verdes, Tumbes.
Cargamento de marihuana Creepy incautada en Aguas Verdes, Tumbes.

Un operativo conjunto de la Dirección Antidrogas, el Ministerio Público y la Sunat permitió la incautación de 1.579 kilogramos de marihuana tipo creepy en el distrito de Aguas Verdes, región Tumbes, frustrando el envío de más de 250.000 dosis de estupefaciente de alta potencia.

La acción se materializó en un almacén tras labores de inteligencia y la alerta suministrada por la Sunat.

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Se llegó ahí por información de inteligencia, luego de verificarse el ingreso sospechoso de estructuras metálicas.

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Una vez que se procedió a la apertura de las vigas metálicas en su interior se halló 1.957 paquetes de una sustancia que, luego de los exámenes respectivos, se determinó que eran cannabis sativa.

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En la intervención participó personal de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) y Dirandro de la Policía Nacional; así como representantes del Ministerio Público, quienes vienen realizando las investigaciones para determinar a los involucrados en este caso.

El alijo estaría vinculado a una mafia que pretendía enviar la carga a redes de narcotráfico en Chile con el propósito de fortalecer sus finanzas ilícitas a través del tráfico transnacional.

Fuentes de la Dirandro dijeron que “se afectan de manera importante las economías ilícitas de estas organizaciones transnacionales”, reforzando el compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico en el país.

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La tonelada y media de marihuana Creepy incautada se estima en un valor de 5,5 millones de dólares en el mercado internacional, lo que subraya la magnitud del golpe asestado a las redes delictivas.

El cargamento decomisado quedó bajo custodia de la Fiscalía, con intervención de la Policía Antidrogas.

La investigación busca determinar la responsabilidad de los posibles implicados y rastrear los nexos internacionales vinculados a la operación ilegal.

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