➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 29 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 29 de marzo. | Foto: La República

Este domingo 29 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo del domingo 29 de marzo?

  • Aries: El agotamiento podría hacer que prolongues tus horas de descanso. Es importante que avances sobre una serie de pendientes que no lograste atender en la semana. Organízate y no te descuides.
  • Tauro: Tienes un reencuentro con esa persona que te gusta, pero que no te brinda seguridad por la inestabilidad que demuestra. Hoy podrás hablar con ella, aclarar todas tus dudas y tomar decisiones.
  • Géminis: Un familiar que sabe no ha tenido el mejor comportamiento contigo te buscará para disculparse y retomar la buena relación que tuvieron. No pondrás barreras y disculparás sus errores.
  • Cáncer: Las cosas negativas que se han dicho respecto a un familiar no te permiten acercarte a él ni confiar en sus intenciones. No emitas juicios sin tener evidencias claras, estarías incurriendo en un error.
  • Leo: Te retornan un dinero que pensaste perdido, ahora podrás agilizar compras y gestiones que habías paralizado. En el amor, no permitas que el orgullo te haga tomar distancia de quien extrañas.
  • Virgo: Triunfarás luego de haber sorteado muchas dificultades. Asistirás a un evento donde te encontrarás con amistades que hace mucho no ves, la pasarás muy bien. Solo evita cometer excesos.
  • Libra: Has apoyado a la persona que quieres y ahora que la tormenta ha pasado te mostrará más que nunca su cariño y agradecimiento. Es posible una salida o una cena, pasarás un excelente momento.
  • Escorpio: Mientras que la persona que amas deseará hacer muchas cosas en el día, tus ánimos no serán los mejores y es posible que decidas cancelar los planes. No lo hagas y disfruta de su compañía.
  • Sagitario: La distancia que ha marcado esa persona debido a inseguridades termina. Hoy surgirá un reencuentro o una comunicación donde ambos expresarán lo que sienten. Propiciarán una reconciliación.
  • Capricornio: El interés que tiene esa persona por recuperarte la llevaría a realizar promesas que luego no cumpliría. No te precipites y deja que el tiempo te haga ver lo conveniente de una reconciliación.
  • Acuario: Ese familiar necesita de ayuda, a pesar de que no lo solicite o se rehúse a aceptarla. Te será fácil intervenir, pero evita comentárselo puesto que su orgullo podría truncar tus buenas intenciones.
  • Piscis: Tu pareja no toma en serio tus reclamos o las condiciones que pones para continuar. Esto se debe a lo flexible que has sido por tanto tiempo. Esta vez toma medidas si comete los mismos errores.
