Colombia vs Francia EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el amistoso internacional de fecha FIFA
Luego de caer contra Croacia, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán reivindicarse frente al conjunto de Kylian Mbappé. Sigue la transmisión del Colombia vs Francia en directo
- Mano Menezes justifica su amargo debut con la selección peruana ante Senegal: "Es una selección del puesto 53 contra una top 12"
- Armargo debut de Mano Menezes: Perú cayó 2-0 ante Senegal en su primer amistoso de fecha FIFA
HOY Colombia vs Francia EN VIVO | Los equipos de Néstor Lorenzo y Didier Deschamps se enfrentarán en el Northwest Stadium por la fecha FIFA de marzo. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y la transmisión estará a cargo de las señales de Caracol TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que realizará La República Deportes.
El elenco de Luis Díaz y James Rodríguez viene de sufrir una sorpresiva derrota frente a su similar de Francia. Por su parte, Kylián Mbappé encaminó la reciente victoria de Francia ante Brasil.
Colombia y Francia jugarán en Estados Unidos. Foto: Selección Colombiana
PUEDES VER: El imperdonable gol que falló Alex Valera sin arquero: el delantero no pudo anotar el descuento de Perú ante Senegal
¿A qué hora juega Colombia vs Francia?
En territorio colombiano, el cruce entre cafeteros y franceses se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Qué canal transmitirá el Colombia vs Francia?
El amistoso Colombia vs Francia, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de la señal de GOL Caracol TV y RCN en territorio cafetero. Por otra parte, en varios países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de DSports.
- Argentina: DSports Argentina
- Bolivia: Tuves
- Brasil: SporTV
- Chile: DSports
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión
- Ecuador: El Canal del Fútbol
- México: Claro Sports
- Perú: DSports
- España: DAZN
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports.
¿Cómo ver Colombia vs Francia ONLINE?
El partido Colombia vs Francia por internet se puede seguir a través de las plataformas streaming Caracol Play y DGo. En caso no puedas acceder a esta opción, también cuentas con la opción de seguir la cobertura gratuita a través de la web de La República Deportes.
PUEDES VER: Mano Menezes justifica su amargo debut con la selección peruana ante Senegal: "Es una selección del puesto 53 contra una top 12"
Alineaciones Colombia vs Francia: formaciones probables
- Colombia: Montero; Muñoz, Sánchez, Mosquera, Mojica; Puerta, Ríos; Luis Díaz, James Rodríguez, Carbonero; Córdoba.
- Francia: Samba; Kalulu, Hernández, Lacroix, Digne; Kante, Camavinga; Kolo Muani, Cherki, Akliouche; Thuram.
Colombia vs Francia: pronósticos
Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria Colombia frente a los europeos.
- Betsson: gana Colombia (4,95), empate (3,70), gana Francia (168)
- Betano: gana Colombia (5,40), empate (3,80), gana Francia (1,67)
- Bet365: gana Colombia (4,50), empate (3,90), gana Francia (1,67)
- 1XBet: gana Colombia (5,63), empate (3,90), gana Francia (1,71)
- Coolbet: gana Colombia (5,20), empate (3,80), gana Francia (1,71)
- Doradobet: gana Colombia (5,00), empate (3,75), gana Francia (1,66).
¿Dónde juegan Colombia vs Francia?
El escenario de este compromiso será el Northwest Stadium (Estados Unidos). Dicho recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 63.000 espectadores.