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Esclavos de la marihuana: Mafias del Vraem reclutan agricultores para cultivar cannabis

“Me trajeron desde Pichari (Cusco) con la promesa de pagarme 80 soles diarios”, confesó Elvis Brayan Cayetano Ccasani (20), alias ‘El Chato’, atrapado en Pueblo Nuevo de Chincha, en la región Ica. Otros dos escaparon a tiros.

El Chato confesó que fue traído de Pichari para cultivar marihuana en Chincha.
El Chato confesó que fue traído de Pichari para cultivar marihuana en Chincha.

Las mafias del narcotráfico que operan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) están extendiendo sus brazos criminales también hasta la costa donde ahora también siembran grandes extensiones de marihuana.

Junto al aumento de la actividad y la violencia que recogen los datos policiales en el Vraem, los mafiosos están reclutando mano de obra esclavizada para sembrar, cuidar y vigilar las plantaciones.

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“Me trajeron desde Pichari (Cusco) con la promesa de pagarme 80 soles diarios”, confesó un detenido, en Ica.

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Se trata de un agricultor que fue captado y que, mediante falsas promesas de buenas remuneraciones, fue trasladado a Chincha para hacerse cargo de los cultivos en condiciones muy precarias: vivía en condiciones insalubres, era controlado por sicarios y recibía castigos severos si se atrevía a abandonar el lugar.

Estas personas reclutadas son los 'esclavos de la marihuana', explicó un oficial. Así quedó demostrado con la captura de Elvis Brayan Cayetano Ccasani (20), alias 'El Chato'.

La noche del 25 de marzo, personal de la comisaría de Pueblo Nuevo de Chincha tuvo una información confidencial sobre la presencia de personas extrañas que se desplazaban por la carretera que conduce al distrito de Chavin.

Cuando llegaron a la altura del kilómetro 51 encontraron un desvío al anexo de Pampa Chacra. Tras caminar 10 kilómetros entre un río y cerros, vieron a tres sujetos que realizaban una faena. Dos de ellos, sin embargo, al notar la presencia policial, aprovecharon la oscuridad reinante y escaparon, abriéndose paso a tiros.

Cayetano Ccasani, sin embargo, no pudo huir. Él tenía una escopeta sobre la espalda, un machete y municiones.  

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Fuentes policiales estiman que este y otros casos detectados en la región Ica no son más que la punta del iceberg de esta nueva mano de obra esclavizada e invisible que sostiene desde las plantaciones el negocio del cannabis.

La policía busca ahora a personas obligadas a vigilar las plantaciones en parcelas mucho más extensas y en campamentos improvisados en pésimas condiciones.

Las plantaciones se ubican habitualmente en zonas de difícil acceso, a menudo situadas cerca de ríos. No son menores los residuos y el impacto ambiental que dejan estos campamentos.

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